網球／費德勒送暖！ 捐1400萬援助烏克蘭失學孩童

俄羅斯入侵烏克蘭已長達三周，繼莎拉波娃（Maria Sharapova）、墨瑞（Andy Murray）等球星捐款援助烏克蘭人民後，「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）的基金會也決定捐出50萬美元（約新台幣1418萬元）援助烏克蘭失學孩童。

費德勒日前在推特發文表示自己和家人看到戰爭殘酷地波及無辜百姓，令人相當震驚，並祈求世界和平。他也提到，目前有大約600萬名烏克蘭孩童因戰火「失學」，為了讓這些孩子有繼續上學的機會，費德勒將以基金會的名義捐款50萬美元。

不只費爸伸出援手，日前也有許多網壇明星表達支持烏克蘭，俄國名將莎拉波娃捐款救助烏克蘭孩童；墨瑞宣布捐出今年賽季所有獎金；約克維奇（Novak Djokovic）詢問從軍的前烏克蘭網球選手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）是否需要經濟援助等。