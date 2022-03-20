快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／費德勒送暖！ 捐1400萬援助烏克蘭失學孩童

聯合新聞網 / 綜合報導
費德勒基金會捐出50萬美元幫助烏克蘭失學孩童。（歐新社資料照片）
費德勒基金會捐出50萬美元幫助烏克蘭失學孩童。（歐新社資料照片）

俄羅斯入侵烏克蘭已長達三周，繼莎拉波娃（Maria Sharapova）、墨瑞（Andy Murray）等球星捐款援助烏克蘭人民後，「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）的基金會也決定捐出50萬美元（約新台幣1418萬元）援助烏克蘭失學孩童。

費德勒日前在推特發文表示自己和家人看到戰爭殘酷地波及無辜百姓，令人相當震驚，並祈求世界和平。他也提到，目前有大約600萬名烏克蘭孩童因戰火「失學」，為了讓這些孩子有繼續上學的機會，費德勒將以基金會的名義捐款50萬美元。

不只費爸伸出援手，日前也有許多網壇明星表達支持烏克蘭，俄國名將莎拉波娃捐款救助烏克蘭孩童；墨瑞宣布捐出今年賽季所有獎金；約克維奇（Novak Djokovic）詢問從軍的前烏克蘭網球選手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）是否需要經濟援助等。

烏克蘭 捐款 俄羅斯 戰爭 瑞士 費德勒

延伸閱讀

網球／英國希望送暖 墨瑞賽季獎金捐烏克蘭

網球／不打溫布頓！費德勒：夏末前不會回歸

網球／費德勒恐趕不上溫網復出 教練：他已開始擊球練習

墨瑞力繳大三元領軍 馬刺2度加班艱苦拿下巫師

相關新聞

網球／費德勒送暖！ 捐1400萬援助烏克蘭失學孩童

俄羅斯入侵烏克蘭已長達三周，繼莎拉波娃（Maria Sharapova）、墨瑞（Andy Murray）等球星捐款援助烏克蘭人民後，「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）的基金會也決定捐出50萬美元（約新台幣1418萬元）援助烏克蘭失學孩童。

醒吾科大辦英雄聯盟電競賽 「123我好累」奪冠

新北市府、新北市議會、與醒吾科大等團體為慶祝青年節，合辦「111年青年節全國高中職英雄聯盟電競錦標賽」，吸引各高中職電競...

全英羽賽／周天成不敵球王安賽龍 無緣全英羽賽男單決賽

台灣羽球一哥周天成今天全英羽球公開賽男單4強賽，首局先失，但次局未能把握領先5分優勢遭逆轉，最終以13比21、15比21...

全英羽賽／敗給天才少女 戴資穎無緣爭冠

我國世界球后戴資穎昨天在BWF超級1000的全英羽球公開賽女單4強賽，遭遇年僅20歲的南韓天才少女安洗瑩，在兩局賽事中安...

全英羽賽／無緣拚第4冠 戴資穎讚安洗瑩「表現穩定、失誤少」

世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽女單4強賽，以直落二不敵韓國天才少女安洗瑩，戴資穎賽後也稱讚對手表現穩定，因此帶給她很...

全英羽賽／遭天才少女安洗瑩擊退 戴資穎無緣第4冠

我國世界球后戴資穎今天在全英公開賽女單4強遭遇南韓「天才少女」安洗瑩，在兩局賽事中安洗瑩都展現十足的防守韌性，讓戴資穎難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。