全英羽賽／遭天才少女安洗瑩擊退 戴資穎無緣第4冠

我國世界球后戴資穎今天在全英公開賽女單4強遭遇南韓「天才少女」安洗瑩，在兩局賽事中安洗瑩都展現十足的防守韌性，讓戴資穎難以突破，最終安洗瑩就以21：19、21：13勝出，生涯首闖全英公開賽冠軍賽。

生涯第8度挺進到全英公開賽4強賽的戴資穎，過去曾3度封后，今年則將挑戰第4冠，在昨天的8強賽中她就展現絕佳狀態，僅花35分鐘就以直落二拍落女單衛冕者、日本好手奧原希望，至於年僅20歲的安洗瑩則是在昨天擊敗美國華裔選手王苑力（Iris Wang），生涯首度闖進到全英公開賽4強賽。

而今天也是戴資穎與安洗瑩生涯第3度交手，在此之前兩次交手雙方各拿1勝，不過今天開賽安洗瑩面對戴資穎的吊球攻勢展現十足韌性，開賽後就取得4：0的領先，首局前段戴資穎也因為失誤偏多，讓安洗瑩以11：5進入技術暫停。

暫停後戴資穎重新調整節奏後連急起直追，加上安洗瑩連續出現誤判，戴資穎一度追到1分差距，在安洗瑩以20：17取得3個局點時，戴資穎雖然成功化解前2個，但仍是讓安洗瑩以21：19先下一城。

第二局安洗瑩仍是保持積極進攻，再度取得4：0領先，不過戴資穎未再讓領先差距擴大，反打出一波5：0攻勢逆轉，但安洗瑩幾次精彩的救球讓戴資穎無法再拿下分數，讓安洗瑩再度以11：8進入技術暫停，暫停後安洗瑩趁著戴資穎失誤依舊偏多，再將領先差距擴大，最終以21：13勝出。

女子組另外一場四強賽則由中國大陸陳雨菲出戰山口茜，勝者將在明天與安洗瑩爭奪冠軍，其中陳雨菲曾在2019年拿下冠軍，山口茜則是曾在2018年闖進決賽但敗在戴資穎手中。

至於我國一哥周天成在今天凌晨直落二擊敗印尼好手喬納坦（Jonatan Christie）後，明天凌晨將在4強賽遭遇丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），力拚冠軍賽門票。