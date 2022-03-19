定向越野／全中錦暨排名賽 兄妹黃博遠、黃敏惠獲金牌

由虎尾科技大學與中華民國定向越野協會共同主辦的110學年度第14屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在風景優美的虎尾科大校園舉行，定向越野賽常勝軍黃家兄妹檔黃博遠、黃敏惠包辦男、女菁英組金牌，中正大學好手鄭凱懋、江品宣分獲男、女菁英組銅牌。

這項比賽也是國、高中選手升學甄試賽，再加上疫情趨緩，今年報名情況非常踴躍。國中男子組共有24名選手參賽，國中女子組有18名小女將報名，高中男子組18位好手參加，高中女子組有11人角逐。另外，菁英組與公開組也吸引很多好手參賽，這次比賽成為疫情發生2年多來最熱烈的比賽，選手人數多達160餘位。澎湖縣澎南國中也首次派選手來台參賽，金門縣也組成30餘人兵團，由金門縣定向越野委員會主委李應文議員親自率隊，聲勢浩大，成績也不俗。

高男組18位選手競爭激烈，16人完賽，永春高中何子宏一馬當先贏得金牌，台南二中許恆偉以12秒之差居次，南投中興高中好手李東陽只差1秒屈居第三。高女組由新竹出身的亞青國手梁宇琪沒有懸念奪金，Adventure life黃承雁名列第二，北一女好手鄭淳芸居第三。

全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽昨天進行，黃敏惠獲女菁英組金牌。圖／中華定向越野協會提供

國男組共有17人完賽，前六名都在18分鐘內完成，前兩名更是16分鐘內跑完，新竹市實驗中學吳孟翰以5秒之差奪金，天母國中許閔鈞名列第二，康橋國際學校新竹校區梁正宜排名第三。國女組由新竹市實驗中學吳孟臻與金門烈嶼國中洪雅琳在20分鐘內完賽最出色，兩人分獲金、銀牌。

目前就讀逢甲大學的亞青國手馬金言在男子菁英組也有不俗表現，只差奪金的黃博遠30秒獲得銀牌。男子菁英組此次呈現青壯、少壯選手競爭的局面，對各年齡層選手來說都是很好的刺激。女子菁英組也是小女將與老將對決的局面，顯示好手輩出。

這項比賽還有其他分齡與公開組及家庭組，由於天公作美，雖然春天暖陽來觀賽，增加選手耐力的考驗，但選手們能在疫情趨緩後盡情奔馳競賽，都覺得很過癮。