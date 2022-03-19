輪動台灣Gravel Fundo曾文溪站 周佩霓用電動登山車勝

歐美掀起Gravel的潮流現正風行全球，身在自行車王國的台灣，Gravel Fundo礫石車賽事則肩負起推廣Gravel的風潮。輪動台灣Gravel Fundo首站賽事：台南曾文溪站今天在KS單車公園舉行，吸引近150位選手報名參賽，台灣登山車界四大武林高手全數出席，江勝山、周佩霓、蔡雅羽、李懿宸等全運會金牌選手攜手推廣單車運動，堪稱另類的國手選拔賽。

Gravel Fundo賽事由CICLOVATION握把帶、KS升降座管、NOVATEC輪組、SYB昇陽自行車等四家知名品牌發起，聯合15家台灣自行車產業品牌共同支持，賽事共計有Gravel 男子組、Gravel 女子組、E-Gravel組、E-MTB組，以及MTB組。賽事路線全長30公里，起點自KS單車公園出發，進入曾文溪河床路段，最後再返回凱薩克單車公園進行場地路線的考驗。多元混合的路線，相較於單一路況，有更多不同的騎乘樂趣，賽事現場的美式活動氛圍，更是有別於台灣單車活動，讓車友感受不同的單車賽事風格。同時因應電動自行車的熱潮，大會也特別規劃了E-Bike組別，也是台灣少見的電動自行車車主專屬的自行車活動。

現為全職店長的周佩霓，因為工作而沒有太多時間訓練，決定選擇電動登山車出賽，但發現似乎沒有比較輕鬆，因為不想騎電動車還騎輸人力車，所以卯足全力跟Gravel的領先集團PK，佩霓賽後表示：「台灣登山車活動很少，難得有比賽一定要來支持，雖然練很少，但還是不能輸，否則就要把電動車賣掉，好佳在還是讓我站上頒獎台了。」

緊接在後進入終點的是即將出發法國自主訓練的公路車選手李冠賢，Gravel是他冬季訓練的重點，賽程中一路緊跟電動登山車的領先集團，最後以絕對的領先優勢，舉車進入終點。李冠賢主項為公路車，跨界挑戰Gravel賽事，反倒無心插柳成蔭，意外寫下生涯最佳成績。李冠賢賽後表示：「其實整個冬天我都在做Gravel的訓練，除了維持體能以外，還能練習更多控車的技巧。」

大會也規畫了登山車組，二位來自南寶樹脂車隊的李懿宸和蔡雅羽這對學姐弟，繼全運會登山車越野賽後再次聯手壟斷頒獎台，於MTB組賽事再次稱王封后，但首次挑戰Gravel賽事的蔡雅羽，賽後訪問表示：「Gravel賽事路線平坦，所以速度相對也比較快，過彎的順暢度就會是勝負決勝點，這次是參加登山車組，未來若可能將賽程時間錯開，或許我可以同時挑戰登山車組和Gravel組。」

賽前熱門奪冠選手江勝山在賽段最後五公里處發生機械故障，但堅持完成比賽，一路牽著車用跑的進終點，最終以分組第五名完賽。現場加賽場地繞圈計時賽，江勝山以單圈55秒的成績贏得登山車組的冠軍。而四位全運會金牌選手的表演賽中，江勝山也以1分17秒的驚人速度，成功追擊周佩霓、蔡雅羽和李懿宸。