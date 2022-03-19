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射箭／竹市捷報不斷 香山高中蘇思敏奪世中運國手權

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
富禮國中林育暘與隊友潘宥心拿下國中組混雙項目銅牌，自己也射下反曲弓8年級組銅牌。圖／新竹市政府提供
富禮國中林育暘與隊友潘宥心拿下國中組混雙項目銅牌，自己也射下反曲弓8年級組銅牌。圖／新竹市政府提供

新竹市近年積極培育射箭好手，建置體育四級培訓制度，近年誕生林詩嘉、譚雅婷等射箭國手。最近再傳捷報，香山高中的蘇思敏參加世界中等學校運動會射箭國手選拔賽，以678分遠遠拉開比數，順利取得國手資格，成為竹市射箭國手第3人。

同屬香山高中女子射箭隊的蘇思敏、林嘉妤、張家欣近日也征戰111年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽的重返反曲弓團體項目，為香山高中摘下睽違6年的高中女子團體組金牌。新竹市在此次賽事也展現實力，國中、小、高中組共奪下5金1銀5銅的成績。

111年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽近日落幕，新竹市國小組由香山國小林品妍、林枃蓁、邵芃榛拿下國小女子組團體金牌，邵芃榛更拿下國小六年級組女子銅牌。國中組由富禮國中張琁、森麗恩、楊于芳奪下反曲弓女子組團體金牌，楊于芳與森麗恩還分別奪下7年級反曲弓女子金牌、8年級組反曲弓女子組銀牌。

國中組混雙項目由三民國中韓晨晞、莊承駿奪下金牌、富禮國中潘宥心、林育暘銅牌，其餘個人賽事，富禮國中陳品安奪下反曲弓7年級男子組銅牌、林育暘則拿下反曲弓8年級組銅牌；高中組則由香山高中於反曲弓高中女子團體組奪下金牌。

香山國小教練葉淑慧說，學校從100學年度成立射箭隊，選手們每天早上、中午及下課都要練習，周末假日更常要比賽、移地訓練等訓練準度與穩定性。此次能勇奪佳績，除了家長的支持，更是選手願意犧牲休閒娛樂，靠平時穩扎穩打認真與堅持贏得的。

國中端的成績表現同樣優異，富禮國中教練林詩嘉說，張琁、森麗恩、楊于芳團體賽是氣勢驚人，七年級的楊于芳去年總統盃拿下雙金，事隔幾個月後面對全國青年盃也輕鬆拿下團體金牌及個人金牌。三民國中教練林合展也肯定韓晨晞、莊承駿以6比0直落三的奪下國中混雙組全國冠軍，為三民國中射箭隊記上歷史的一筆，非常不容易。

市長林智堅說，射箭是新竹市重點項目，更投入7千萬設置國家級射箭館，加上新竹市四級培育的深厚實力，足以打造為國家級射箭培育基地；教育處處長賴榮光也說，將持續深根射箭運動，以在地訓練，培訓國手級優秀選手為目標，為國家及竹市爭光。

香山國小林品妍是射箭好手，跟團隊拿下國小女子組團體金牌。圖／新竹市政府提供
香山國小林品妍是射箭好手，跟團隊拿下國小女子組團體金牌。圖／新竹市政府提供
香山高中的蘇思敏參加世界中等學校運動會射箭國手選拔賽，以678分遠遠拉開比數，順利取得國手資格。圖／新竹市政府提供
香山高中的蘇思敏參加世界中等學校運動會射箭國手選拔賽，以678分遠遠拉開比數，順利取得國手資格。圖／新竹市政府提供

譚雅婷

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