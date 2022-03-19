全英羽賽／30拍「神調動」網友讚爆 小戴盼4強有最佳狀態

力拼第4座全英賽冠軍的我國球后戴資穎，昨在女單8強僅花35分鐘以21：10、21：11擊敗尋求衛冕日本名將奧原希望，勇闖4強。小戴在賽中屢次展現驚人的調動能力，猛烈攻勢讓對手無法招架。

戴資穎過去13次與奧原希望交手，並以7勝6敗略占上風。小戴昨役火力全開，次局與奧原希望來回打了30拍，並主導全場不斷將球調動至各個角落，使得對手難以招架，戰況呈現一面倒，小戴也以直落二順利晉級4強。

BWF也將小戴8強「神調動」畫面剪出寫下，「戴資穎全力以赴對戰奧原希望。」網友看了紛紛大讚，「小戴真神！」賽後戴資穎則謙虛表示，「奧原此役發生較多失誤，所以我才能贏得比較輕鬆。」並提到自己容易受失誤影響，「這個問題時好時壞，我會努力去改善，希望4強賽能繼續展現絕佳狀態。」

戴資穎4強將碰上世界排名第四、韓國少女安洗瑩，兩人過去交戰次數不多。在2019年蘇迪曼戴姿穎對上安洗瑩苦戰3局落敗，但隔年BWF年終賽4強小戴也以直落2扳回一城，今晚將是兩人第3次的對戰。