快訊

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

美中通話不像外界想像強硬？ 拜登向習近平提軟性訴求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全英羽賽／30拍「神調動」網友讚爆 小戴盼4強有最佳狀態

聯合新聞網 / 綜合報導
小戴次盤與奧原希望來回30拍，猛烈攻勢讓對手無法招架，網友讚是「神調動」。 圖/Badminton提供
小戴次盤與奧原希望來回30拍，猛烈攻勢讓對手無法招架，網友讚是「神調動」。 圖/Badminton提供

力拼第4座全英賽冠軍的我國球后戴資穎，昨在女單8強僅花35分鐘以21：10、21：11擊敗尋求衛冕日本名將奧原希望，勇闖4強。小戴在賽中屢次展現驚人的調動能力，猛烈攻勢讓對手無法招架。

戴資穎過去13次與奧原希望交手，並以7勝6敗略占上風。小戴昨役火力全開，次局與奧原希望來回打了30拍，並主導全場不斷將球調動至各個角落，使得對手難以招架，戰況呈現一面倒，小戴也以直落二順利晉級4強。

BWF也將小戴8強「神調動」畫面剪出寫下，「戴資穎全力以赴對戰奧原希望。」網友看了紛紛大讚，「小戴真神！」賽後戴資穎則謙虛表示，「奧原此役發生較多失誤，所以我才能贏得比較輕鬆。」並提到自己容易受失誤影響，「這個問題時好時壞，我會努力去改善，希望4強賽能繼續展現絕佳狀態。」

戴資穎4強將碰上世界排名第四、韓國少女安洗瑩，兩人過去交戰次數不多。在2019年蘇迪曼戴姿穎對上安洗瑩苦戰3局落敗，但隔年BWF年終賽4強小戴也以直落2扳回一城，今晚將是兩人第3次的對戰。

奧原希望 戴資穎

相關新聞

全英羽賽／30拍「神調動」網友讚爆 小戴盼4強有最佳狀態

力拼第4座全英賽冠軍的我國球后戴資穎，昨在女單8強僅花35分鐘以21：10、21：11擊敗尋求衛冕日本名將奧原希望，勇闖4強。小戴在賽中屢次展現驚人的調動能力，猛烈攻勢讓對手無法招架。 戴資穎過

全英羽賽／36分鐘拍落喬納坦 周天成4強迎戰球王安賽龍

我國羽球一哥周天成今天凌晨在全英公開賽男單8強賽，遭遇世界排名第8名的印尼好手喬納坦（Jonatan Christie）...

射箭／竹市捷報不斷 香山高中蘇思敏奪世中運國手權

新竹市近年積極培育射箭好手，建置體育四級培訓制度，近年誕生林詩嘉、譚雅婷等射箭國手。最近再傳捷報，香山高中的蘇思敏參加世...

全英羽賽／戴資穎擊墜衛冕者 4強戰南韓天才少女安洗瑩

我國世界球后戴資穎昨天在BWF超級1000全英羽球公開賽女單8強賽，遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，在整場比賽都掌控場上...

全英羽賽／戴資穎35分鐘速勝上屆冠軍奧原希望 第8度晉級4強

我國世界球后戴資穎今天在BWF超級1000的全英公開賽女單8強賽遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，最終僅花35分鐘就以21...

高球／備戰亞運 高協選出2022年國家培訓隊12名選手

「2022中華民國高爾夫協會國家培訓隊」頒獎典禮於今(18)日本會舉行。協會為厚植國家高爾夫亞運培訓隊實力以及為2022杭州亞運做準備，2022年培訓梯隊經由信誼高爾夫球場球場與台豐高爾夫球場共八回合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。