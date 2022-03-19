全英羽賽／36分鐘拍落喬納坦 周天成4強迎戰球王安賽龍

我國羽球一哥周天成今天凌晨在全英公開賽男單8強賽，遭遇世界排名第8名的印尼好手喬納坦（Jonatan Christie），儘管過去生涯對戰屈居下風，但周天成最終僅花36分鐘就以21：10、21：15直落二勝出，生涯第三度挺進到4強賽。

周天成在昨天賽前與喬納坦8度交手僅拿下2勝，不過最近一次在碰頭是在2019年的印尼公開賽，當時周天成在苦戰3局後勝出，但雙方今天再度碰頭周天成就一路壓著喬納坦打。

開賽後首局周天成就打出7：0的攻勢迅速建立領先優勢，且在差距始終維持在5分以上的情況下，首局就以21：10拿下，第二局儘管開局後遭遇亂流讓喬納坦連得4分，但周天成馬上回敬一波7：0攻勢逆轉，且未再讓喬納坦超前比數，最終以21：15勝出，繼2017年、2020年後再度挺進到全英公開賽男單4強賽。

而周天成接下來將遭遇丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），雙方生涯前15度交手周天成僅拿下2勝，目前也處在對戰4連敗，兩人在前年的全英公開賽就曾在決賽碰頭，當時安賽龍以21：13、21：14直落二摘冠，而周天成則是以生涯最佳的亞軍成績作收。