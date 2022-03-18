聽新聞
test
0:00 / 0:00

全英羽賽／戴資穎35分鐘速勝上屆冠軍奧原希望 第8度晉級4強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴資穎打敗上屆冠軍奧原望。 Badminton Photo
戴資穎打敗上屆冠軍奧原望。 Badminton Photo

我國世界球后戴資穎今天在BWF超級1000的全英公開賽女單8強賽遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，最終僅花35分鐘就以21：10、21：11直落二勝出，生涯第8度挺進到全英公開賽4強賽。

戴資穎在昨天在16強賽遭遇世界排名第11名的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），在首局以21：19拿下後，第二局則是成功化解對手兩個局點，以22：20勝出，挺進到8強賽。

而今天8強賽戴資穎則是對上世界排名第5名，生涯曾兩度在全英封后的衛冕者奧原希望，雙方生涯前13度交手戴資穎拿下7勝6敗，其中最近一次交手已經是2019年年終賽。

今天雙方再度碰頭，奧原希望雖然開賽一度領先，不過戴資穎在3：5後連得5分逆轉，並以11：7領先進入技術暫停，暫停過後戴資穎又拉出一波6：1的攻勢擴大領先差距，僅花15分鐘就以21：10先馳得點。

第二局戴資穎打出7：0開局，並且一度取得最大10分的領先，在狀態絕佳得情況下，戴資穎也一路保持大幅領先，最終在比賽第35分鐘就以21：11勝出，挺進到4強賽。

戴資穎在生涯第8度晉級到全英公開賽4強賽後，將遭遇南韓「天才少女」安洗瑩與美國華裔選手王苑力（Iris Wang）之戰的勝者，至於下半籤表8強賽則由何冰嬌出戰陳雨菲、山口茜對戰高橋沙也加。

戴資穎 陳雨菲

延伸閱讀

全英羽賽／周天成逆轉晉8強 戴資穎18日6點戰奧原希望

全英羽賽／瓦解對手2局點 戴資穎強心臟逆轉闖8強

全英羽賽／挑戰第4冠 戴資穎開紅盤挺進第二輪

羽球／全英公開賽首輪 戴資穎、周天成今晚輪番登場

相關新聞

全英羽賽／戴資穎擊墜衛冕者晉4

我國世界球后戴資穎昨天在BWF超級1000全英羽球公開賽女單8強賽，遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，在整場比賽都掌控場上...

全英羽賽／戴資穎35分鐘速勝上屆冠軍奧原希望 第8度晉級4強

我國世界球后戴資穎今天在BWF超級1000的全英公開賽女單8強賽遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，最終僅花35分鐘就以21...

高球／備戰亞運 高協選出2022年國家培訓隊12名選手

「2022中華民國高爾夫協會國家培訓隊」頒獎典禮於今(18)日本會舉行。協會為厚植國家高爾夫亞運培訓隊實力以及為2022杭州亞運做準備，2022年培訓梯隊經由信誼高爾夫球場球場與台豐高爾夫球場共八回合

網球／「壞小子」基里洛斯又搞事 輸球摔球拍險砸到人

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在印地安泉名人賽與「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）激戰3局拿下驚險的一勝，闖進4強並奪下開季19連勝。不過「壞小子」又惹出風波，不僅開嗆主

俄國運動員反擊！致信IOC主席烏克蘭也砲襲平民 應一視同仁

受到俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭的影響，該國運動員紛紛被多個國際單項總會點名禁止參加各項賽事，甚至連國際足總也一舉將俄羅斯的世界盃資格附加賽取消，確定無緣參與今年世界盃足球賽會內賽，此外也有多項即將在俄羅

足球專欄／歐冠盃曼聯出局 C羅0射門尷尬

歐冠八強名單全部出爐，其中，馬德里競技在客場1：0擊敗曼聯，贏下晉級資格。這場比賽中，備受矚目的曼聯球星C羅（Crist...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。