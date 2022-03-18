俄國運動員反擊！致信IOC主席烏克蘭也砲襲平民 應一視同仁

受到俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭的影響，該國運動員紛紛被多個國際單項總會點名禁止參加各項賽事，甚至連國際足總也一舉將俄羅斯的世界盃資格附加賽取消，確定無緣參與今年世界盃足球賽會內賽，此外也有多項即將在俄羅斯舉行的國際級賽事被取消或延後，讓俄國運動員陷入極大困境，為此，他們決定跳出來反擊。據俄國媒體報導，俄羅斯奧會（ROC）運動員委員會上書國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），要求要與烏克蘭平等對待，因為烏克蘭也曾砲襲頓內茨公民，造成多人死亡。

ROC運動員委員會指出，頓內茨於3月14日受到來自烏克蘭武裝部隊的砲擊，造成17人死亡。「兒童也是受害者，他們的名字將很快出現在頓內次哀悼的牌匾上，這將是世界上最悲痛的紀念碑之一。」該委員會譴責烏克蘭襲擊是「野蠻、不人道」，且過去8年期間還多次類似的行為，令人不齒，他們表達哀悼之意，並提醒國際奧會重視此一行為。

「我們心痛， 不得不承認，這些年來烏克蘭民族主義者的暴行導致無辜人民死亡，國際奧會沒有注意到 」

「與此同時，今天我們面臨著國際奧會採取選擇性的、高度政治化的做法，且無視奧林匹克憲章，這導致了俄羅斯運動員參加國際比賽，受到歧視和不應有的排斥。」

ROC運動委員會要求國際奧會給予平等對待，並促請「發展國際體育運動，尊重所有運動員的平等權利，無論其國籍如何。」