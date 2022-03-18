聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／「壞小子」基里洛斯又搞事 輸球摔球拍險砸到人

聯合新聞網 / 綜合報導
「壞小子」基里洛斯情緒失控摔球拍，差點砸中人。 美聯社。
「壞小子」基里洛斯情緒失控摔球拍，差點砸中人。 美聯社。

西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在印地安泉名人賽與「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）激戰3局拿下驚險的一勝，闖進4強並奪下開季19連勝。不過「壞小子」又惹出風波，不僅開嗆主審，吞敗後還爆氣摔球拍，引起現場觀眾譁然。

納達爾首盤率先被破發，隨後再度回破對手進入搶七決勝局，而基里洛斯則在決勝局落後6分，情緒暴走直接被罰分，讓出第一盤。不斷爆氣的基里洛斯也在場上多次責罵主審，「有人在發球前干擾，如果你在事發前做好場面控制，或許就不會發生，但偏偏卻接二連三的發生。」並不停抱怨說道，「維持秩序有這麼難嗎？有個人在發球時大聲吼叫，簡直太荒謬了。」

比賽進入到第二盤時，基里洛斯除了要求球迷保持安靜，還對場邊觀賽的知名喜劇演員班史提勒（Ben Stiller）開砲，「為什麼要說話？」。戰局一度呈現膠著，最後在激戰2小時46分鐘，由納達爾以7：6、5：7、6：4拿走4強門票。

男單8強失利的基里洛斯，則是在賽後與納達爾、主審握完手後怒摔球拍，力道過大被砸爛的拍子差點就砸中站在後方的一個球僮，失控舉止引來批評，但賽後他也直言並非故意，「剛好不幸地反彈。」

西班牙

相關新聞

全英羽賽／戴資穎擊墜衛冕者晉4

我國世界球后戴資穎昨天在BWF超級1000全英羽球公開賽女單8強賽，遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，在整場比賽都掌控場上...

全英羽賽／戴資穎35分鐘速勝上屆冠軍奧原希望 第8度晉級4強

我國世界球后戴資穎今天在BWF超級1000的全英公開賽女單8強賽遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，最終僅花35分鐘就以21...

高球／備戰亞運 高協選出2022年國家培訓隊12名選手

「2022中華民國高爾夫協會國家培訓隊」頒獎典禮於今(18)日本會舉行。協會為厚植國家高爾夫亞運培訓隊實力以及為2022杭州亞運做準備，2022年培訓梯隊經由信誼高爾夫球場球場與台豐高爾夫球場共八回合

網球／「壞小子」基里洛斯又搞事 輸球摔球拍險砸到人

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在印地安泉名人賽與「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）激戰3局拿下驚險的一勝，闖進4強並奪下開季19連勝。不過「壞小子」又惹出風波，不僅開嗆主

俄國運動員反擊！致信IOC主席烏克蘭也砲襲平民 應一視同仁

受到俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭的影響，該國運動員紛紛被多個國際單項總會點名禁止參加各項賽事，甚至連國際足總也一舉將俄羅斯的世界盃資格附加賽取消，確定無緣參與今年世界盃足球賽會內賽，此外也有多項即將在俄羅

足球專欄／歐冠盃曼聯出局 C羅0射門尷尬

歐冠八強名單全部出爐，其中，馬德里競技在客場1：0擊敗曼聯，贏下晉級資格。這場比賽中，備受矚目的曼聯球星C羅（Crist...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。