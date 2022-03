網球／「壞小子」基里洛斯又搞事 輸球摔球拍險砸到人

「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在印地安泉名人賽與「壞小子」基里洛斯(Nick Kyrgios)激戰3局拿下驚險的一勝,闖進4強並奪下開季19連勝。不過「壞小子」又惹出風波,不僅開嗆主審,吞敗後還爆氣摔球拍,引起現場觀眾譁然。

納達爾首盤率先被破發,隨後再度回破對手進入搶七決勝局,而基里洛斯則在決勝局落後6分,情緒暴走直接被罰分,讓出第一盤。不斷爆氣的基里洛斯也在場上多次責罵主審,「有人在發球前干擾,如果你在事發前做好場面控制,或許就不會發生,但偏偏卻接二連三的發生。」並不停抱怨說道,「維持秩序有這麼難嗎?有個人在發球時大聲吼叫,簡直太荒謬了。」

😆 Does @NickKyrgios tell @BenStiller how to act? Don’t think so… #IndianWells pic.twitter.com/wrq9j5VBSi

比賽進入到第二盤時,基里洛斯除了要求球迷保持安靜,還對場邊觀賽的知名喜劇演員班史提勒(Ben Stiller)開砲,「為什麼要說話?」。戰局一度呈現膠著,最後在激戰2小時46分鐘,由納達爾以7:6、5:7、6:4拿走4強門票。

男單8強失利的基里洛斯,則是在賽後與納達爾、主審握完手後怒摔球拍,力道過大被砸爛的拍子差點就砸中站在後方的一個球僮,失控舉止引來批評,但賽後他也直言並非故意,「剛好不幸地反彈。」

Nick Kyrgios’ temper tantrums creating a dangerous environment for everyone involved. barely two weeks after Alexander Zverev whacked his racket against the umpire’s chair. and this is supposed to be a “poised” sport? pic.twitter.com/422PnfesE3