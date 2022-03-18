桌球／再次惜敗馬龍 林昀儒：很享受比賽

我國20歲小將林昀儒昨在WTT大滿貫賽與世界排名第2大陸名將馬龍激戰5局後落敗，無緣挺進4強。賽後「小林同學」則表示很享受這場比賽，但決勝局有幾球沒把握住，就滿容易輸掉比賽。

林昀儒在WTT大滿貫賽一路過關斬將闖進8強，無奈卻提前強碰坐擁5面奧運金牌的前球王馬龍，但林昀儒遇強則強在首局就打出氣勢、拉出一波6比1攻勢，讓馬龍賽後不禁大讚「他世界上最好的運動員」，並直言這是一場艱辛的比賽。

但馬龍也不是省油的燈，發揮老道經驗接連拿下第2、3局，並在決勝第5局連得3分取得賽末點，拿下關鍵的一勝。雖然鏖戰到最後1局惜敗有些惋惜，但林昀儒接受《中央社》訪問時表示，這次一樣有看影片備戰，面對熟悉的對手準備還算充分，很榮幸能與前球王再次交手，蠻享受這場比賽，「但畢竟馬龍是數一數二頂尖的桌球好手，只要關鍵球沒把握住，要從他手中拿走勝利就有些難度」。

對於接下來目標，林昀儒說每場賽事都會全力以赴、並且享受賽事的過程，「永遠都用最完整的心態去面對每一場球。」他也將馬不停蹄於19日凌晨前往卡達參加WTT挑戰賽杜哈站、WTT球星挑戰賽杜哈站等2項賽事。