聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／再次惜敗馬龍 林昀儒：很享受比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
林昀儒強碰大陸名將馬龍苦戰5局後惜敗。 新華社
林昀儒強碰大陸名將馬龍苦戰5局後惜敗。 新華社

我國20歲小將林昀儒昨在WTT大滿貫賽與世界排名第2大陸名將馬龍激戰5局後落敗，無緣挺進4強。賽後「小林同學」則表示很享受這場比賽，但決勝局有幾球沒把握住，就滿容易輸掉比賽。

林昀儒在WTT大滿貫賽一路過關斬將闖進8強，無奈卻提前強碰坐擁5面奧運金牌的前球王馬龍，但林昀儒遇強則強在首局就打出氣勢、拉出一波6比1攻勢，讓馬龍賽後不禁大讚「他世界上最好的運動員」，並直言這是一場艱辛的比賽。

但馬龍也不是省油的燈，發揮老道經驗接連拿下第2、3局，並在決勝第5局連得3分取得賽末點，拿下關鍵的一勝。雖然鏖戰到最後1局惜敗有些惋惜，但林昀儒接受《中央社》訪問時表示，這次一樣有看影片備戰，面對熟悉的對手準備還算充分，很榮幸能與前球王再次交手，蠻享受這場比賽，「但畢竟馬龍是數一數二頂尖的桌球好手，只要關鍵球沒把握住，要從他手中拿走勝利就有些難度」。

對於接下來目標，林昀儒說每場賽事都會全力以赴、並且享受賽事的過程，「永遠都用最完整的心態去面對每一場球。」他也將馬不停蹄於19日凌晨前往卡達參加WTT挑戰賽杜哈站、WTT球星挑戰賽杜哈站等2項賽事。

卡達 奧運 金牌

相關新聞

全英羽賽／戴資穎擊墜衛冕者晉4

我國世界球后戴資穎昨天在BWF超級1000全英羽球公開賽女單8強賽，遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，在整場比賽都掌控場上...

全英羽賽／戴資穎35分鐘速勝上屆冠軍奧原希望 第8度晉級4強

我國世界球后戴資穎今天在BWF超級1000的全英公開賽女單8強賽遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，最終僅花35分鐘就以21...

高球／備戰亞運 高協選出2022年國家培訓隊12名選手

「2022中華民國高爾夫協會國家培訓隊」頒獎典禮於今(18)日本會舉行。協會為厚植國家高爾夫亞運培訓隊實力以及為2022杭州亞運做準備，2022年培訓梯隊經由信誼高爾夫球場球場與台豐高爾夫球場共八回合

網球／「壞小子」基里洛斯又搞事 輸球摔球拍險砸到人

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在印地安泉名人賽與「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）激戰3局拿下驚險的一勝，闖進4強並奪下開季19連勝。不過「壞小子」又惹出風波，不僅開嗆主

俄國運動員反擊！致信IOC主席烏克蘭也砲襲平民 應一視同仁

受到俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭的影響，該國運動員紛紛被多個國際單項總會點名禁止參加各項賽事，甚至連國際足總也一舉將俄羅斯的世界盃資格附加賽取消，確定無緣參與今年世界盃足球賽會內賽，此外也有多項即將在俄羅

足球專欄／歐冠盃曼聯出局 C羅0射門尷尬

歐冠八強名單全部出爐，其中，馬德里競技在客場1：0擊敗曼聯，贏下晉級資格。這場比賽中，備受矚目的曼聯球星C羅（Crist...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。