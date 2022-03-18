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全英羽賽／周天成逆轉晉8強 戴資穎18日6點戰奧原希望

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
周天成耗時58分鐘晉級到8強賽。 美聯社
周天成耗時58分鐘晉級到8強賽。 美聯社

我國羽球一哥周天成今天凌晨在全英公開賽男單16強賽，遭遇馬來西亞好手劉國倫，在先丟首局的情況下，於後兩局重新調整節奏後以18：21、21：13、21：9逆轉勝出，耗時58分鐘晉級到8強賽。

BWF1000分級的全英公開賽本周開打，我國這次僅有世界球后戴資穎與羽球一哥周天成參賽，在戴資穎於昨天晚間率先搶下女單8強門票後，周天成則是在今天凌晨登場碰上世界排名第37名的劉國倫，雙方過去6度交手周天成取得4勝2敗優勢。

戴資穎全英公開賽第二輪上演逆轉勝，拿到8強門票。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎全英公開賽第二輪上演逆轉勝，拿到8強門票。 圖／Badminton Photo提供

不過雙方相隔2年多再度碰頭，周天成在首局就陷入苦戰，在一度取得6：2領先的情況下被對手連得6分逆轉，並以18：21先丟首局，但在接下來兩局賽事中，周天成重新調整節奏後幾乎是一路領先，第2局以21：13扳平後，第3局更是僅失9分就拿下勝利，挺進到男單8強賽。

而周天成明天凌晨的8強賽將碰上世界排名第8名的印尼好手喬納坦（Jonatan Christie），雙方生涯曾8度交手喬納坦拿下6勝，不過兩人最近一次交手為2019年的印尼公開賽，當時周天成在苦戰3局後勝出；至於戴資穎今天晚間6點將在女單8強賽遭遇上屆冠軍、日本名將奧原希望。

周天成 戴資穎 羽球

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