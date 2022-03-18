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桌球／5局大戰險勝 馬龍讚林昀儒：世界最好運動員

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大陸前球王馬龍賽後稱林昀儒確實已經是世界上最好的運動員。 中央社
大陸前球王馬龍賽後稱林昀儒確實已經是世界上最好的運動員。 中央社

我國桌球好手林昀儒昨天在WTT大滿貫新加坡站賽事，於男單8強賽與前世界球王馬龍展開5局激戰，最終以局數2：3敗下陣來、無緣4強，不過賽後馬龍仍是盛讚林昀儒的表現，除了直言他已經是世界上最好的運動員，前三板與發球、接發球都是世界上最好。

相差13歲的林昀儒與馬龍在昨天賽前國際賽生涯4度交手戰成2：2平手，而昨天兩人再度碰頭也打得難分難解，林昀儒在先下首局後，被馬龍連追兩局聽牌，不過第4局他頂住壓力將戰線延長到決勝局，只可惜最終仍是敗下陣來。

而馬龍賽後在接受訪問時也大方稱讚林昀儒的表現，他說：「林昀儒確實已經是世界上最好的運動員，必須要能夠全力以赴，從第一顆球開始做好困難準備，賽前也要做好打五局準備，第一局上來還是被人打得沒戲，發球、接發球都非常被動，從第二局開始節奏放慢，打了幾個相持，才找到一些節奏。」

馬龍也表示，林昀儒的前三板、發球與接發球都是世界上最好，與他對戰也很難佔得特別多的優勢，只能在防守反擊中尋覓機會，談到第4局的拉鋸戰，他說：「林昀儒在接發球上給我很多壓力，質量都非常高，有時候讓我發球都覺得沒球法。」

林昀儒 桌球

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