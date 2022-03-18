賽事心得／台東國際女子鐵人三項賽 給自己的30歲生日禮物

還記得自己在2019年莫名被朋友推坑，結果朋友紛紛退坑(?)但身為一個勇往直前且always熱血沸騰的牡羊女，哪有不努力的道理？

沒想到開始訓練不久，又不斷被疫情搗亂，賽事一直延期改期，莫名其妙就一直一直練下去了，從菜鳥變初老鳥啦~還記得2020年的那個9月，是延期了許久後好不容易有的第一場賽事，抱著一個初上戰場只想完賽的心情參加了irongirl，後來也拿了比預期更好的成績，以3:31:53及分組第8名完賽，也就是這場比賽，在我心中埋下了種子，覺得自己好像滿適合這項運動的，也許有朝一日，自己真的有機會站上凸台吧？

從初鐵一直到現在，中間經歷了各種半馬及兩場CT標鐵，但常常因為工作繁忙，無法抽出訓練時間，反而給了自己太大的壓力，害怕退步、害怕失敗。2021年夏天疫情三級警戒的時候，比賽與訓練全部無法照常進行，努力都白費了，想必大家都有一樣的心情吧？當時的我也決定放慢腳步，放鬆心態，改成用自己舒服的方式面對訓練。對於賽事與成績就比較沒有這麼追求了。

2022年3月4日，盼望已久的iron girl 終於到來，這次除了自己之外，也推了兩個初鐵的女生朋友一起來台東三日遊，悠悠的晃到會場報到領物資。必須說iron girl的參賽禮真的讓人很滿意，身為公關人不免俗要觀察一下贊助商，有棉條、月亮褲、洗髮精，未免也太適合女生的比賽了吧！不管是新手還是老手，建議大家賽前一天一定要去活水湖試游，研究動線也會比較心安。除了正經事之外，身為愛水的女鐵人可以安排去編髮，個人覺得是這次除了裝備之外最好的投資之一XD2022年3月5日，幾乎一整個晚上沒有睡好的三名女子，還不小心被google map拐到了可怕的海濱公園，好不容易抵達會場，搞定了檢錄之後，懷著破百的心律前往活水湖。

(左一友人威脅必須碼掉她的臉 不然會讓我看不見明天的太陽)

游泳39:07這次沒有特別搶在前面梯次下水，甚至被擠到比浮標組還晚下水，游得過程需要不斷穿越浮標以及游蛙式的選手，導致前半段有點混亂，不過這次的定位有按照自己前一天的想法，先往中間游折返後在靠邊游，雖然比預期的還慢一點游完，但還算是自己可接受的範圍內。

自行車1:22:48Iron girl的路線非常親民，幾乎沒有太多陡坡，逆風的時候有點小崩潰，但順風也是非常順，40公里更是騎出了自己在標鐵賽事中的PR，整整進步了將近10分鐘。一路上肌肉沒有太多不適，也讓我突然意識到自己這次的狀態不錯，非常有機會突破自己的最佳成績。

(編髮的好處就是怎樣都不會掉 有推薦的店家請留言告訴我)

跑步1:06:06在順利完成自行車項目之後，面對自己最沒自信的跑步項目，頂著體感將近30度的高溫，一路上幾乎毫無遮蔽物情況下，內心不斷的告訴自己一定要堅持下去，心裡想著只要不要落漆，好像有可能破PR，不管怎樣一定要撐下去，整路不敢掉以輕心，以穩定的6分半配速前進。照片中看到鏡頭還笑得出來，想必面對鏡頭的能力也成長了不少吧…

2022年第一場個人賽事，沒有壓力的訓練，用放鬆的心態迎戰 ，意外破了PR 6分鐘，以3:15:37 的時間完賽，初踏入30-34組的我，還衝上分組第4的佳績！雖然因為疫情的關係，生活受到了很大的影響，但還是會保持初心持續鍛鍊下去。

經過這次可以更確定的是，愛推坑大家加入鐵人三項的心永不變！一起成為女鐵人吧！

歡迎一起來instragram上聊運動：chinchikao