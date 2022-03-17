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全英羽賽／瓦解對手2局點 戴資穎強心臟逆轉闖8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供
戴資穎。圖／Badminton Photo提供

曾寫下連4年闖進全英羽球公開賽決賽紀錄，我國「世界球后」戴資穎今年尋求全英公開賽第4冠，今天第二輪碰世界排名11的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）遇苦戰，不過小戴展現「強心臟」抗壓能力，第二局瓦解對手2個「局末點」下演出逆轉勝，以21：19、22：20拿下8強門票。

兩人過去已經交手過13次，小戴取得10勝3敗優勢，且是2017年後就未嘗敗績，打下對戰8連勝。

今天再碰頭，首局比分一路拉鋸，第一次技術暫停前就8度戰平，布莎南暫停前雖取得11：10領先，小戴恢復比賽後就連拿3分反超，不過2分領先也是這局最大領先幅度，接續兩人再互換領先，布莎南19：19出現失誤讓小戴先取得「局末點」，多拍來回後小戴假動作再讓布莎南「定」在原地，以21：19先下一城。

第二局小戴在2：5落後時連拿8分超前，但布莎南逐漸追進比數，11：14時連拿4分反而超前；接續兩人在互換領先，小戴有打出許多調動布莎南的好球，但也出現出界失誤，讓布莎南先取得20：18的「局末點」優勢。

小戴先連拿2分追平，接續的貼網小球再讓布莎南救球不及，21：20的自己「賽末點」再以切球拿下分數，連拿4分下以22：20逆轉，直落2站上8強。

羽球 戴資穎

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