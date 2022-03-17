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桌球／新加坡WTT男單苦戰5局惜敗馬龍 林昀儒無緣4強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林昀儒惜敗中國好手馬龍。 資料照（中央社）
林昀儒惜敗中國好手馬龍。 資料照（中央社）

我國桌球好手林昀儒今天在新加坡舉行的WTT大滿貫賽男單8強賽，遭遇世界排名第2名的中國大陸名將馬龍，最終以11：5、6：11、4：11、11：9、7：11苦戰5局後敗北，無緣4強，也中斷對戰馬龍的2連勝。

林昀儒這次大滿貫賽一路過關斬將，在昨天的16強賽以直落三擊敗斯洛維尼亞約基奇（Darko Jorgic）後，今天碰上33歲的前世界球王、兩屆奧運男單金牌馬龍，雙方在過去4度交手各拿下2勝，其中林昀儒在2019年的馬來西亞T2鑽石聯賽中，曾接連擊敗馬龍與樊振東，並在最終奪冠，至於雙方最近一次交手則是在2019年世界盃成都站，林昀儒以4：3擊敗馬龍，取得對戰2連勝。

今天開賽後首局林昀儒就展開凌厲攻勢取得4：0領先，並以11：5搶下第1局，不過第2局馬龍回穩後也展開反擊，開局取得6：1領先，儘管局中林昀儒一度急起直追，到扔是以6：11遭到扳平。

而第3局馬龍氣勢也壓過林昀儒，讓林昀儒只能採取守勢，並以11：4拿下，第4局林昀儒雖然取得3：0開局，但隨後多次被馬龍逼平，9：9後林昀儒則頂住壓力，以11：9拿下進入決勝局。

第5局馬龍開局2：0後，林昀儒連續拿下兩個發球分追平，不過馬龍仍在拉鋸戰中取得領先，以10：6取得4個賽末點，最終以11：7勝出，挺進到4強賽。馬龍在搶下4強賽門票後，將對上另一名大陸好手梁靖崑，25歲的梁靖崑目前世界排名第5名。

林昀儒 桌球

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