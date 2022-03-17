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谷愛凌與成龍合照並跟成家班練拳曬身材 獲邀約晉娛樂圈

香港01 / 普利森
谷愛凌與成龍合照。（instagram@eileen_gu）
谷愛凌與成龍合照。（instagram@eileen_gu）

北京冬奧兩金得主谷愛凌日前上載與成龍的合照，又透露自己正在跟成家班練拳，似乎大有機會進軍娛樂圈。到底她會否成為新一任「龍女郎」？

中美混血滑雪美少女谷愛凌在北京冬奧為中國贏得兩金1銀，亮麗身手、自信十足加上樣子標緻，旋即成為中國炙手可熱的體育明星，亦是廣告商的新寵兒。

谷愛凌周三（16日）在Instagram上傳跟武打巨星成龍的合照，成龍笑容親和，用手指向谷愛凌，谷愛凌則高舉大拇指「給讚」，兩人挨在一起，十分親密。

到底這位滑雪美少女，為何會跟影壇大哥大扯上關係？從谷愛凌在Instagram展示的練拳短片，可見端倪。

谷愛凌在短片中加入標注，揭露與她對練的拳擊教練正是來自成龍旗下「成家班」龍韻武藝團。從短片中可見，谷愛凌不止身材弗爆，出拳速度也不錯，且拳拳有力。如此一來，難免令人聯想到以谷愛凌的身形、樣貌及名氣，大有機會進軍演藝圈，成為新一任「龍女郎」。

成龍一早看中谷愛凌

據大陸傳媒報導，谷愛凌早在成名前，已吸引到成龍的目光。成龍曾公開點名看好這名18歲新星，他當時在擔任北京冬奧火炬手後表示，自己有關注冬奧運動，最喜歡的是雙人花式溜冰及滑雪跳台項目，「尤其是我們幾個（運動員），名字忘了。我就記得一個谷愛凌，希望我們的健兒拿多一點獎。」

報導又指，谷愛凌早前跟大陸男星易烊千璽拍攝冬奧短片《冰雪之約》時，已獲導演丁晟讚不絕口，「她天生就是精裝修的房子（指容貌純天然），她真的是條件太好了。」

有意進軍娛樂圈

據稱丁晟當時立即邀約谷愛凌，問對方是否有意進軍演藝圈，獲答覆「非常感興趣」。當時在場的工作人員則稱，「丁導，你來不及了，你要排隊，你要排成龍大哥的後面。」換言之，成龍相信已在丁晟之前作出邀約，丁晟聞言笑指：「那個戲也有可能是我導。」

丁晟是大陸著名導演，電影作品包括由成龍主演的《警察故事2013》及《鐵道飛虎》等，因此谷愛凌若進軍演藝圈，成為新一任龍女郎的機會頗高。

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文章授權轉載自《香港01》

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