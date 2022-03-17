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F1／賽車迷有福！新賽季周六開跑 緯來電視網全程轉播

聯合新聞網 / 綜合報導
新賽季周六開跑，緯來電視網全程轉播，圖為紅牛車隊。 法新社
新賽季周六開跑，緯來電視網全程轉播，圖為紅牛車隊。 法新社

「F1 世界一級方程式賽車」2022全新賽季將在3月19日(週六)正式啟動，緯來電視網發新聞指出將投入F1世界一級方程式賽車「完整」賽季轉播行列。

緯來電視網總經理鄭資益表示，為了回應台灣廣大車迷的殷殷期盼，緯來電視網早在去年就極力爭取，將2021最後兩站賽事帶回螢光幕前，並和大家一起見證Lewis Hamilton以及Max Vertappen上演頂尖車手對決，在最終回合「阿布達比站」才決定誰登上年度冠軍車手的寶座！堪稱近年來最吸睛、最戲劇性的賽季畫下完美句點，也讓緯來電視網寫下0.66的收視佳績。今年2022 F1全季22站賽事都將以「零時差」LIVE的形式呈現。

緯來體育台由賽事主播高名賢以及張暘，搭檔資深球評許俊麒，打造最專業的轉播團隊。

2022「F1 世界一級方程式賽車」全新賽季將由「巴林大獎賽」揭開序幕，訂於3月19日(週六)晚間11時進行「排位賽」，隔天3月20日(週日)晚間11 點再進行「決賽」，10支車隊20位車手蓄勢待發，將駕馭全新賽車亮相。

車手 體育 記者會 桃園 主播

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