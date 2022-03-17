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羽球／羽凝有約 麟洋配鼓勵血友正向心態面對人生

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
麟洋配李洋、王齊麟出席「羽凝有約」公益活動，親身指導血友們羽球揮拍技巧。圖／主辦單位提供
麟洋配李洋、王齊麟出席「羽凝有約」公益活動，親身指導血友們羽球揮拍技巧。圖／主辦單位提供

為鼓勵血友們持續透過積極且規律的預防性治療，盡情運動揮灑汗水，讓「動」身前行不再只是口號，台灣賽諾菲預先為即將到來的「2022世界血友病日」打頭陣，攜手中華民國血友病協會及台灣省關懷血友病協會，邀請奧運羽球雙打金牌國手「麟洋配王齊麟李洋與血友們「羽凝有約」，來場溫情的羽毛球友誼賽。

血友病過去患者為避免出血採取的是需求性治療，血友們長期處於缺乏運動的狀況下，易伴隨肌少症、體脂肪增加、代謝症候群及心肺耐力不足等問題，但近年來更有效的防範作為則是採取規律的預防性治療，「血友適度運動」儼然已成為血友病治療的黃金標準，不只能增加保護力使肌肉骨骼強壯，關節肌肉出血的風險也能相對降低。

台大醫院內科部血液科醫師周聖傑說：「血友們切勿自我受限，持續透過積極且規律的預防性治療，能夠在凝血因子濃度高峰期間，盡情運動揮灑汗水，擁有和正常人無異的生活。」

而這次受邀出席活動的麟洋配，除了親身指導血友們揮拍技巧外，也暖心喊話，王齊麟鼓勵血友：「運動不只是體力的提升，還可以讓身心靈得以適度放鬆，心境也能更加寬廣，鼓勵血友可以透過運動與外界多交流，豐富人際關係，邁向更美好的生活。」

李洋也大方分享自己如何度過低潮，勉勵病友們不自我設限：「每個人都會遇到低潮，把握當下、接受挑戰與享受過程才是最重要的。血友們更應該保持正向的心態面對人生，只要積極接受治療，也能與常人無異，追逐夢想、在自己的人生跑道上發光發熱。」

中華民國血友病協會理事長周瑞欽說明：「今年配合世界血友病日主題，將提供病友們更多元的機會獲取社會資源，過著與常人無異的生活。感謝台灣賽諾菲贊助這樣有意義的活動，讓奧運金牌國手麟洋配親自鼓勵病友們盡情運動揮灑汗水，協會將更積極去推動病友的預防性治療，藉由定期補充體內凝血因子濃度，避免濃度過低而產生自發性出血的可能，更能讓病友進行各種運動強化訓練，降低關節病變機率，也避免後續衍生的龐大醫療支出。」

麟洋配李洋、王齊麟出席「羽凝有約」公益活動，親身指導血友們羽球揮拍技巧。圖／主辦單位提供
麟洋配李洋、王齊麟出席「羽凝有約」公益活動，親身指導血友們羽球揮拍技巧。圖／主辦單位提供

麟洋配 李洋 王齊麟

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