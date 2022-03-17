網球／四大滿貫賽宣布 決勝盤統一試行搶10制
網球四大滿貫賽組委會今天宣布，今年的大滿貫賽全將試辦決勝盤6平後搶10規則。
在此之前，選手在決勝盤打到6比6平手時如何決勝負，四大賽使用的規則各有不同。
澳洲公開賽（Australian Open）已使用搶10制，美國公開賽（US Open）50年來選擇採用傳統的搶7制。
法國公開賽（French Open）在比賽進入決勝盤時，不以搶7定輸贏，而是必須連贏2局才能獲勝。溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）2019年在選手決勝盤打到12比12平手時，改用搶7制。
法新社報導，四大滿貫賽主辦單位發聲明說：「四大滿貫賽組委會（The Grand Slam Board）很開心地宣布，共同決定在所有大滿貫賽實施搶10制，在所有決勝盤打到6平後，以搶10決定勝負。」
「四大滿貫賽組委會強烈渴望讓大滿貫賽比賽規則維持一致性，因此做出這項決定。」
除了美網外，其他大滿貫賽是到3年前才有決勝盤搶7規則。
在2010年溫布頓網賽美國好手伊斯納（John Isner）對上法國選手馬育（Nicolas Mahut）一役，伊斯內鏖戰超過11個小時，最後是打到第5盤70比68才勝出後，網壇開始出現改變規則的呼聲。
四大滿貫賽組委會又說，他們將先檢視搶10制試行結果，再考慮是否「適用於永久的規則變更上」。
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