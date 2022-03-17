2023全中運在竹縣 百位校長成立執委會

新竹縣將睽違46年再次辦理全國綜合性運動賽會，縣府表示，因應2023年全國中等學校運動會在新竹縣，今日邀集113位校長在縣立體育場召開執行委員會，就權責及工作職掌畫分5部31組，賽事除在縣內場地舉辦，也商借桃園及台中場地進行，期待全國逾2萬名參賽者大展身手，發揮潛能全力表現。

教育局指出，新竹縣自從1977年舉辦「台灣區運動會」（全運會前身）後，未再主辦過全國綜合性運動賽會，如今獲教育部核定承辦2023年全國中等學校運動會，不僅可促進竹縣的體育競技發展，更肯定了竹縣推動全民體育的成效。

新竹縣長楊文科擔任2023年全中運主任委員，今天於會議上頒發聘書給各委辦學校校長，並表示為迎接明年全中運，所有國中小校長全面動員，第一做好組織工作，第二做好所有場地維護及修繕，第三經費籌措，希望將全中運做到盡善盡美。