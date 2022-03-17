挺！斯巴達賽跑訓練在旗津 邀民眾共享美景美食

高雄旗津在農曆年間受疫情衝擊，觀光人數驟減，商家損失商機，近日市府推出旗津券和振興活動，力挺旗津。近日旗津人潮漸回流，平日也有遊客悠遊老街、海灘。2022年斯巴達障礙跑競賽將於4月23、24日在大樹舉行，今天主辦單位也在旗津記者會宣誓「訓練挺旗津、比賽在大樹」，眾人喊「旗津很安全」，邀請民眾到旗津觀光，也能來場戶外訓練。

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽，今年在高雄市大樹區舊鐵道棒壘場舉辦，主辦單位寬寬整合行銷指出，今年的賽事僅剩不到百名名額，2017年斯巴達障礙賽跑首次在台灣舉辦Super超級賽，當時創下完售紀錄，比賽場地就在旗津。為了響應旗津振興活動，今年斯巴達安排賽跑前的訓練部分，再度重返旗津，要讓大家知道「我在旗津、我很放心」。

觀光局副局長孫春良表示，旗津居民過去一段時間過得很辛苦，努力配合防疫令人感動，近日市府一連串的活動一定會力挺旗津，「旗津很安全，請大家多來旗津走走。」孫春良說，包括沙灘椅、排球網等設備都已架設完畢，來旗津絕對好吃好玩又好美。

斯巴達推廣大使5566彭小刀和World Gym教練現場表演自主訓練，彭小刀說，自己第一次到旗津，這裡沙灘和夕陽都非常美，斯巴達活動是讓大家看到更好的自己，不是跟別人競賽，而是自己、團隊努力完賽，邀請大家都來試試看。