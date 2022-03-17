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網球／法國鬆綁防疫規範 約克維奇確定可打法網！
法國網球協會（FFT）今天表示，包括塞爾維亞名將約克維奇等未施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的球員，皆可「依現狀」自由參加今年的法國網球公開賽。
下週將重登世界球王寶座的約克維奇（Novak Djokovic）因未接種COVID-19疫苗而與澳洲政府大打法律戰，敗訴後簽證被取消，最終無緣參加澳洲網球公開賽。
在那之後，堅持不打疫苗的約克維奇能否參加法網就被打上問號，但法國本週開始取消出示疫苗通行證和其他防疫規範後，法網賽事總監莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）表示，約克維奇可以參加法網。
她在記者會中說：「就目前情況而言，沒什麼能阻擋約克維奇參加法網，我們的目標是盡可能讓最好的球員都進到參賽名單中。」
生涯拿過20座大滿貫冠軍的約克維奇因明確表達拒打疫苗的立場，被迫缺席正在美國進行的印地安泉（Indian Wells）網賽。
約克維奇今年無法參加澳網，也沒有機會拿下創紀錄的生涯第21座大滿貫冠軍，但他的競爭對手納達爾（Rafael Nadal）在澳網稱王後21冠到手，寫下歷史新頁。
法國網協今天也說，俄羅斯及白俄羅斯球員都可參賽，但須以中立身分參加，與世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（ATP）巡迴賽以及大滿貫（Grand Slam）賽事先前宣布的作法一致。
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