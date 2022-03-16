全英羽賽／逆轉維持完美勝率 周天成過頭關

總獎金100萬美元的全英羽球公開賽今天在英國伯明罕開戰，在主球場上陣的我國「一哥」周天成，克服第二局最多7分落後，以21：10、21：19逆轉世界排名23的印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），晉級16強。

列男單第4種子的小天，2020年在全英公開賽打下個人最佳的亞軍成績；去年他並未參賽，今年回歸首戰碰雷斯塔維托，延續過往對戰4連勝優勢，小天一下場就連拿5分，雖一度被追到1分差，但在12：10下連拿9分，一路領先以21：10先下一城。

第二局小天最多陷入8：15落後，但先回敬10：1攻勢反超，再挺過拉鋸壓力，18：19落後下連趕3分，歷時43分鐘以21：19過關，迎接對戰5連勝。

小天在第二輪將碰世界排名37的馬來西亞老將劉國倫，兩人過去交手6次，小天取得4勝2敗領先，且最近3度碰頭都是奪勝一方。

稍早登場的「世界球后」戴資穎也順利開胡，小戴以21：12、21：14拍下世界排名36的比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），下一戰將碰世界排名11的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。