桌球／不敵世桌賽金牌組合 WTT林昀儒／鄭怡靜「銀」恨

混雙世界排名第一的我國好手「小林同學」林昀儒／鄭怡靜，今年第一場合體的比賽就闖進新加坡大滿貫賽最終戰，兩人今天遭遇去年世桌賽冠軍組合孫穎莎／王楚欽，第二局錯過「丟士」機會，連輸3局無緣登頂。

新加坡大滿貫賽總獎金200萬美金，列頭號種子的林昀儒／鄭怡靜連勝3場闖進今晚決賽，首局在先拿1分下遭對手連拿3分逆轉，3：11讓出首局。

第二局兩方纏戰到「丟士」，但黃金混雙錯失機會，連失2分下以10：12錯過局數開張機會。

幸運女神也站在大陸組合一方，第三局前7分就出現3顆幸運球，拉出7：1領先，最終就以11：4迎接勝利。

王楚欽賽後提到，雙方都發揮很好，實力旗鼓相當，「能贏下比賽非常開心。」

黃金混雙是今天壓軸出賽的台將，鄭怡靜和林昀儒下午各自在個人賽登場，鄭怡靜和日本好手石川佳純大戰5局惜敗，林昀儒以直落3拍下斯洛維尼亞對手若爾吉奇（Darko Jorgić），闖進男單8強。

「桌球教父」莊智淵和陳建安的男雙組合，下午4強賽以1：3不敵日本組合戶上隼輔／宇田幸矢，無緣決賽。