快訊

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／不敵世桌賽金牌組合 WTT林昀儒／鄭怡靜「銀」恨

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣桌球一哥林昀儒（左）與一姊鄭怡靜（右）。 中央社
台灣桌球一哥林昀儒（左）與一姊鄭怡靜（右）。 中央社

混雙世界排名第一的我國好手「小林同學」林昀儒鄭怡靜，今年第一場合體的比賽就闖進新加坡大滿貫賽最終戰，兩人今天遭遇去年世桌賽冠軍組合孫穎莎／王楚欽，第二局錯過「丟士」機會，連輸3局無緣登頂。

新加坡大滿貫賽總獎金200萬美金，列頭號種子的林昀儒／鄭怡靜連勝3場闖進今晚決賽，首局在先拿1分下遭對手連拿3分逆轉，3：11讓出首局。

第二局兩方纏戰到「丟士」，但黃金混雙錯失機會，連失2分下以10：12錯過局數開張機會。

幸運女神也站在大陸組合一方，第三局前7分就出現3顆幸運球，拉出7：1領先，最終就以11：4迎接勝利。

王楚欽賽後提到，雙方都發揮很好，實力旗鼓相當，「能贏下比賽非常開心。」

黃金混雙是今天壓軸出賽的台將，鄭怡靜和林昀儒下午各自在個人賽登場，鄭怡靜和日本好手石川佳純大戰5局惜敗，林昀儒以直落3拍下斯洛維尼亞對手若爾吉奇（Darko Jorgić），闖進男單8強。

「桌球教父」莊智淵和陳建安的男雙組合，下午4強賽以1：3不敵日本組合戶上隼輔／宇田幸矢，無緣決賽。

林昀儒 鄭怡靜 黃金混雙

延伸閱讀

桌球／WTT女單16強止步 鄭怡靜：決勝局未能堅定戰術

桌球／林昀儒拍下東奧對手挺進8強 鄭怡靜單打落馬

桌球／晉級WTT大滿貫賽男雙4強 陳建安：控制相對較好

桌球／闖進WTT混雙冠軍賽 鄭怡靜：戰術沒有錯誤

相關新聞

網球／法國鬆綁防疫規範 約克維奇確定可打法網！

法國網球協會（FFT）今天表示，包括塞爾維亞名將約克維奇等未施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的球員，皆可...

挺！斯巴達賽跑訓練在旗津 邀民眾共享美景美食

高雄旗津在農曆年間受疫情衝擊，觀光人數驟減，商家損失商機，近日市府推出旗津券和振興活動，力挺旗津。近日旗津人潮漸回流，平...

WTT大滿貫賽／混雙獲亞軍 鄭怡靜：沒把風格打出來

台灣一哥林昀儒、一姊鄭怡靜今晚在WTT大滿貫賽混雙決賽，以0比3不敵中國組合，拿下亞軍。鄭怡靜賽後受訪表示，沒把風格打出...

全英羽賽／小戴開心看到觀眾！ 攜手小天過頭關

曾寫下連續4年打進全英公開賽決賽紀錄，「世界球后」戴資穎昨天重返伯明罕，首戰只花半小時就以21：12、21：14拍下比利...

WTT大滿貫賽／錯失丟士 林昀儒、鄭怡靜混雙收銀

去年東京奧運打下桌球混雙銅牌的「小林同學」林昀儒／鄭怡靜，今年首度合體就打進世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽決...

桌球／WTT賽「黃金混雙」收銀 蔡總統：辛苦了

東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜，16日在WTT新加坡大滿貫賽拿下今年首個混雙決賽亞軍；總統蔡英文昨晚透過臉書表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。