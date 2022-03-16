全英羽賽／挑戰第4冠 戴資穎開紅盤挺進第二輪

總獎金100萬美金的全英公開賽今天開戰，列女單頭號種子的我國「世界球后」戴資穎，面對世界排名36的比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan）順利過關，以直落2挺進第二輪。

小戴曾在2017、2018年締造全英公開賽2連霸，19年再闖決賽但挑戰3連霸失利，敗給大陸「一姊」陳雨菲，但小戴隔年再捧冠，締造連4年闖最終戰並打下3冠的驚人紀錄。

今年首戰面對2017年台北世大運曾碰頭的譚蓮妮，小戴開賽雖陷入0：3落後，連拿4分反超後，譚蓮妮一波4：0攻勢反而先拿到第11分，不過技術暫停後小戴「熱機」完成，連拿8分擴大領先外，僅讓譚蓮妮再拿1分，以21：12先下一城。

延續第一局ㄌ延續得分氣勢，小戴第二局連拿3分開場後，持續擴大領先，以11：6進入第一次技術暫停，恢復比賽後再將差距擴大到18：8，最終就以21：14迎接勝利。

列男單第4種子的我國「一哥」周天成晚間也將登場，小天首輪碰世界排名23的印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），尋求對戰5連勝。