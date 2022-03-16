足球／萬歲堅果盃少年足球賽19日開踢 544隊報名搶破頭

2022 VIVA CUP 萬歲堅果盃少年足球賽今年邁進第四屆，創下多達544隊報名盛況，最終經抽籤在4個組別中僅有192隊中籤獲得參賽資格，今年預賽將在19、20日於台北市立大學天母田徑場舉行預賽、4月10日於台灣大學田徑場舉行最終16強總決賽，現場還有7個不同產品的闖關遊戲，要讓小朋友透過足球和遊戲走出戶外。

萬歲堅果盃少年足球賽今年以「樂享生活、健康萬歲」為主題，一點微小改變，就能逐漸強化身體健康，主要在鼓勵學童走出戶外，以期達到培養孩子對足球運動與戶外體育活動的興趣，同時透過直接面對戶外陽光補鈣強健體魄，享受生活並為學童帶來健康為旨，奠定未來良好的健康基礎，一起「樂享生活、健康萬歲」。

今年總報名隊數再度「秒殺」，最終有多達544隊報名，再創新高，預賽按照幼童組U6和國小組U8、U10和U12等4組各抽出48隊，共192隊來參與為期兩天的全國預賽，預賽階段將採取三角循環賽制，每組（3隊）取分組第一晉級全國總決賽；最終4個組的16強將參加4月10日的全國總決賽，除了U6為鼓勵性質取前4強外，U8、U10、U12都將力爭6萬元以下不等的全台最高額獎金和豐富的萬歲牌贈品組，另各組還將選出最佳得分王及最佳精神獎等個人獎項殊榮。

萬歲堅果盃少年足球賽經過前三年持續不斷經營幼兒足球後，如今這項比賽已經成為全台U6至U12每一年的夢幻足球大戰，今年VIVA萬歲牌聯華食品更加碼持續支持足球運動，贊助往年4所偏鄉國小足球隊，一隊10萬元及一年份的杏仁小魚為小朋友補充鈣質。

除了場上的激烈角逐之外，為了讓親子大小朋友都能同樂，將在現場舉辦精彩熱鬧的足球嘉年華，現場將設有7個不同的闖關遊戲，完成闖關還可以參加抽獎活動，現場除了有刺激精彩的足球小將的比賽之外，還有機會把大獎帶回家。