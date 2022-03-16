HVL／總決賽頭城家商乘載宜蘭希望 豐商誓言重返榮耀

110年中等學校排球甲級聯賽總決賽將於21日至27日開打，今年國高中組6強冠軍爭霸賽移師到屏東縣立體育館舉行，24支參賽球隊今天在記者會齊聚一堂為賽事造勢，高男組頭城家商陣容經過多年磨合後，將放眼校史首冠，至於去年中斷7連霸的豐原高商，則誓言重返王座。

今年HVL高中男子組晉級到最後6強的分別為頭城家商、豐原高商、衛冕軍內湖高中、麥寮高中、內湖高工以及明德高中，高中女子組則為挑戰第3度3連霸的中山工商、東山高中、鶯歌工商、華僑高中、內湖高中、南湖高中。

其中以昔日礁溪國中二連霸為班底的頭城家商，今年是男子組奪冠熱門球隊之一，陣中球員從國小、國中一路合作至今，被認為將迎接「豐收年」，高三的林嘉偉就表示，由於隊友間有多年感情，團隊氣氛相當融洽也很信任彼此，在複賽階段結束後，球隊也透過模擬其他5支6強球隊的方式來進行最後備戰，期待能問鼎校史首冠。

頭城家商在108學年度成立排球隊後，讓宜蘭三級排球成功銜接，也讓過去在國中畢業後就人才外流的現象獲得舒緩，林嘉偉就表示，能留在家鄉打球是一件相當幸褔的事情，不用像過去的學長一樣為了排球夢而離鄉背井，今年他們不僅希望為宜蘭拿回冠軍，也希望讓宜蘭的排球有更好的發展。

而去年7連霸遭到內湖高中中斷的豐原高商，今年同樣來勢洶洶，高三的鄭睿森就直言，去年失去冠軍的畫面還歷歷在目，今年已經準備好要幫學長討回來，「今年我們帶著更強烈的企圖心回到6強賽，全隊都有共識，目標就是奪回冠軍王座。」

鄭睿森表示，儘管去年無緣達成8連霸，不過球員們也選擇正向看待，認為今年在沒有連霸壓力的情況下能夠更放開來打，談到今年挑戰冠軍的最大阻礙，鄭睿森也點名複賽階段曾在5局大戰中擊敗他們的頭城家商，「他們已經合作好幾年，默契真的很好，但我們也不會輸。」