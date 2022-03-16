快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫網／梅德維夫成箭靶？ 英國：除非譴責普亭否則別想參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
英國體育部長赫德爾斯頓公開表示，梅德維夫必須公開譴責戰爭或普亭否則將被禁止參與溫網大滿貫。 美聯社。
英國體育部長赫德爾斯頓公開表示，梅德維夫必須公開譴責戰爭或普亭否則將被禁止參與溫網大滿貫。 美聯社。

俄羅斯侵略烏克蘭，引起國際體壇撻伐、紛紛祭出抵制，俄籍選手也慘遭波及。根據英媒《inews》報導，若俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）未公開譴責戰爭，將可能被禁止參與溫網大滿貫，這對才剛失去球王寶座的他無疑是雪上加霜。

梅德維夫生涯首度登上世界球王，不料卻受到俄羅斯開戰影響，導致他淪為無國籍球王 、僅能以中立選手身份出賽。如今世界第一的位置僅維持3周，就必須將寶座讓回，屋漏偏逢連夜雨的他，還可能面臨到無法出賽溫網的窘境。英國體育部長赫德爾斯頓（NigelHuddleston）向媒體表示，「選手需公開譴責俄羅斯高層或是普亭（Vladimir Putin），否則將可能被禁賽。」

赫德爾斯頓強調，「許多國家已經決定禁止雙俄選手參賽，但必須確保擁有雙重國籍的球員，他們如果能保證不會結盟並且不會帶國旗參加溫網，這方面仍有待進一步商榷。」

他更補充表示，「我們需確保運動員不是普亭與俄羅斯政府的支持者。如果梅德維夫或其他雙俄的選手想要參加今年６月溫網，那他們可能得先表態政治立場，必須要公開反戰或是譴責普亭政府，來證明自己不是俄羅斯高層的支持者。」

對此梅德維夫暫不表態，他表示「我遵守規則，除此之外我不能做任何其他事情。現在的規則是我們可以在中立旗幟下出賽。」不過世界排名第六的同胞好手羅布雷夫（Andrey Rublev）則比梅德維夫更加激進，明確呼籲結束戰爭；至於俄羅斯網球「一姊」帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）更是直言不諱，直接抨擊普亭：「我不害怕明確表態立場，我反對戰爭和暴力。」「個人野心或政治動機不能為暴力辯護。這不僅奪走了我們的未來，也奪走了我們孩子的未來。」

俄羅斯 普亭 烏克蘭 戰爭 國旗

相關新聞

網球／法國鬆綁防疫規範 約克維奇確定可打法網！

法國網球協會（FFT）今天表示，包括塞爾維亞名將約克維奇等未施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的球員，皆可...

挺！斯巴達賽跑訓練在旗津 邀民眾共享美景美食

高雄旗津在農曆年間受疫情衝擊，觀光人數驟減，商家損失商機，近日市府推出旗津券和振興活動，力挺旗津。近日旗津人潮漸回流，平...

WTT大滿貫賽／混雙獲亞軍 鄭怡靜：沒把風格打出來

台灣一哥林昀儒、一姊鄭怡靜今晚在WTT大滿貫賽混雙決賽，以0比3不敵中國組合，拿下亞軍。鄭怡靜賽後受訪表示，沒把風格打出...

全英羽賽／小戴開心看到觀眾！ 攜手小天過頭關

曾寫下連續4年打進全英公開賽決賽紀錄，「世界球后」戴資穎昨天重返伯明罕，首戰只花半小時就以21：12、21：14拍下比利...

WTT大滿貫賽／錯失丟士 林昀儒、鄭怡靜混雙收銀

去年東京奧運打下桌球混雙銅牌的「小林同學」林昀儒／鄭怡靜，今年首度合體就打進世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽決...

桌球／WTT賽「黃金混雙」收銀 蔡總統：辛苦了

東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜，16日在WTT新加坡大滿貫賽拿下今年首個混雙決賽亞軍；總統蔡英文昨晚透過臉書表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。