溫網／梅德維夫成箭靶？ 英國：除非譴責普亭否則別想參賽

俄羅斯侵略烏克蘭，引起國際體壇撻伐、紛紛祭出抵制，俄籍選手也慘遭波及。根據英媒《inews》報導，若俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）未公開譴責戰爭，將可能被禁止參與溫網大滿貫，這對才剛失去球王寶座的他無疑是雪上加霜。

梅德維夫生涯首度登上世界球王，不料卻受到俄羅斯開戰影響，導致他淪為無國籍球王 、僅能以中立選手身份出賽。如今世界第一的位置僅維持3周，就必須將寶座讓回，屋漏偏逢連夜雨的他，還可能面臨到無法出賽溫網的窘境。英國體育部長赫德爾斯頓（NigelHuddleston）向媒體表示，「選手需公開譴責俄羅斯高層或是普亭（Vladimir Putin），否則將可能被禁賽。」

赫德爾斯頓強調，「許多國家已經決定禁止雙俄選手參賽，但必須確保擁有雙重國籍的球員，他們如果能保證不會結盟並且不會帶國旗參加溫網，這方面仍有待進一步商榷。」

他更補充表示，「我們需確保運動員不是普亭與俄羅斯政府的支持者。如果梅德維夫或其他雙俄的選手想要參加今年６月溫網，那他們可能得先表態政治立場，必須要公開反戰或是譴責普亭政府，來證明自己不是俄羅斯高層的支持者。」

對此梅德維夫暫不表態，他表示「我遵守規則，除此之外我不能做任何其他事情。現在的規則是我們可以在中立旗幟下出賽。」不過世界排名第六的同胞好手羅布雷夫（Andrey Rublev）則比梅德維夫更加激進，明確呼籲結束戰爭；至於俄羅斯網球「一姊」帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）更是直言不諱，直接抨擊普亭：「我不害怕明確表態立場，我反對戰爭和暴力。」「個人野心或政治動機不能為暴力辯護。這不僅奪走了我們的未來，也奪走了我們孩子的未來。」