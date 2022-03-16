桌球／林昀儒拍下東奧對手挺進8強 鄭怡靜單打落馬

晚上爭新加坡大滿貫賽混雙冠軍前，「小林同學」林昀儒和鄭怡靜下午先在個人賽登場，鄭怡靜和日本好手石川佳純大戰5局無緣晉級，不過林昀儒以直落3拍下斯洛維尼亞對手若爾吉奇（Darko Jorgić），闖進男單8強。

林昀儒和若爾吉奇去年東京奧運曾在8強賽對決，當時林昀儒以直落4取勝，今天也延續對戰優勢，前兩局先以11：4、11：3拿下，第三局在7：9落後下連拿4分逆轉，以直落3挺進8強。

林昀儒提到，東奧也曾和亞若爾吉奇交手，今天已做好苦戰準備，「我覺得發揮特別好，戰術執行的特別徹底。」

下一戰將碰大陸名將馬龍，林昀儒說：「非常期待和馬龍打，和他打沒什麼壓力，挺下風，做好放手一博的準備。」

稍早也在女單16強上陣的鄭怡靜，和石川佳純大戰5局，前兩局先讓出的鄭怡靜第三局扳回一城，第四局更在2：5落後下連趕9分大逆轉，但決勝局沒能再下一城，最終以8：11、8：11、11：5、11：8、1：11止步16強。

東京奧運混雙銅牌組合晚上將合體，8點20分和中國大陸的孫穎莎／王楚欽爭冠。