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俄國運動員爆轉籍潮 體育部官員放話「出去就別回來」

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯籍車手西瓦科夫往後將改代表法國出賽。 取材自Instagram
俄羅斯籍車手西瓦科夫往後將改代表法國出賽。 取材自Instagram

俄羅斯入侵烏克蘭的行徑遭全球輿論撻伐，體壇紛紛出手抵制，禁止俄羅斯運動員參賽，因而引發俄國選手出走潮。不過俄羅斯政府非但沒有提出補救措施，還對轉籍的運動員放話：「出去就別回來了。」

國際奧會（IOC）二月底呼籲國際單項運動組織禁止俄羅斯與白俄羅斯運動員參賽，目前國際籃球總會（FIBA）、國際自行車聯盟（UCI）、國際桌球總會（ITTF）、國際足總（FIFA）、世界羽聯（BWF）和國際滑冰聯盟（ISU）等組織都紛紛響應，俄羅斯已然成為體壇孤兒，進而引發俄籍選手轉籍潮。

先前已傳出俄羅斯車手西瓦科夫（Pavel Sivakov）宣布往後將改代表法國出賽、西洋棋大師羅曼諾夫（Evgeny Romanov）則改披挪威戰袍；知名花式滑冰教練朱林（Alexander Zhulin）也曾透露，不排除有大量俄羅斯選手更改國籍。

對此，俄羅斯體育部副部長巴伊蘇丹諾夫（Odes Bajsoeltanov）在當地媒體《Match TV》的訪問中先是祝福轉籍的選手，但話鋒一轉也撂下狠話：「對於那些更改俄羅斯國籍的人，我祝他們好運，但出去以後就別回來了。」

白俄羅斯 挪威 烏克蘭 車手 法國

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