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羽球／全英公開賽首輪 戴資穎、周天成今晚輪番登場
超級1000系列全英公開賽首日，球后戴資穎預計將在台灣時間今晚5時55分面對比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），小戴要挑戰個人在本賽事的第四冠，而我國男單「一哥」周天成也將於今晚8時登場，與世界排名23的印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）交手。
戴資穎蟬聯球后已達207周，今天傍晚的首輪賽事他將以頭號種子之姿迎戰世界排名36的比利時好手譚蓮妮，雖然兩人過往在世界羽聯大賽並無交手經驗，不過2017年台北世大運八強賽曾碰頭，當時小戴以直落二輕鬆獲勝。
若戴資穎今晚順利過關，第二輪將有機會碰上泰國好手布沙南（Busanan Ongbamrungphan），八強賽則可能強碰去年冠軍日本名將奧原希望。
出戰本屆全英公開賽台灣選手還有世界排名第四的周天成，首輪他將碰上印尼好手雷斯塔維托，兩人過去有4次交手經驗，全都由周天成獲勝，最近一次交戰是在2021年泰國公開賽，周天成以直落二勝出。
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