提攜後輩、致力外交不遺餘力 高球名將呂良煥病逝

曾在1971年第100屆英國公開賽拿下亞軍的台灣高球名將呂良煥，今晨病逝，享壽85歲，他過去無論成績或高球外交上，都具有一定貢獻，照顧年輕選手更是不遺餘力。

呂良煥出身貧苦家庭，小學就到球場揹球桿賺錢，也培養他打高球的興趣。儘管買不起球桿，但為了練球，只能削竹子充當球桿，並拿小芭樂當小白球，克難地進行訓練，並透過在淡水球場邊當桿弟機會，在旁觀摩學習，靠著連續奪下3屆球場舉辦的桿弟盃比賽，累積來的獎品才湊齊人生第一套球具。

呂良煥高球生涯累積20勝，最令人印象深刻的一場比賽就是他曾在1971年第100屆英國公開賽，以1桿之差，與冠軍擦身而過，拿下亞軍，這一場比賽不僅讓呂良煥揚名國際，也讓更多人注意到台灣。

值得一提的是，39年後的2010年的英國女子公開賽，台灣旅美高球名將曾雅妮在同一場地高舉冠軍盃，用另一種方式替前輩呂良煥圓夢。

呂良煥的輝煌歷史不僅在高球成績，他更透過高球展開國際外交，1979年呂良煥曾應摩洛哥國王及象牙海岸總統邀請下，到當地陪同他們打球，呂良煥更趁此機會邀請對方有機會也要來台灣打球，因此被視為最佳親善大使，後來在2010年入選亞太高球名人堂。

台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興接受中央社訪問時表示：「呂老師對高爾夫貢獻是有史以來最多，不管是在擊球成績或培植下一代，都是滿用心。」

談到對呂良煥印象，陳榮興表示，台灣年輕選手過去赴日本比賽，「呂老師都不會讓年輕選手出錢，都是由他支付」， 他透露，呂老師還會商請廠商幫忙，提供資源有限的年輕選手球具。

即使呂良煥退休，仍致力於傳承經驗，陳榮興表示，呂老師在球場上遇到年輕選手，都會指導技術或分享經驗，因此廣受台灣高球選手愛戴。

呂良煥逝世後，也讓陳榮興大嘆，「台灣高球界失去了一位非常優秀的長輩，這是我們球界一大的損失」。

台灣旅美高球好手潘政琮深夜也在臉書發文向呂良煥致敬，他表示，呂老師不只擁有高超的球技，更有著寬闊的胸襟、風度翩翩的神采。

潘政琮透露，呂良煥是他從小最景仰的老師，「謝謝呂老師對台灣高爾夫球的貢獻，您一路好走」。