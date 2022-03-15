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桌球／晉級WTT大滿貫賽男雙4強 陳建安：控制相對較好

中央社 / 新加坡15日專電
莊智淵（右）與陳建安（左）。 中央社
莊智淵（右）與陳建安（左）。 中央社

台灣「桌球教父」莊智淵陳建安今天在WTT大滿貫賽男雙8強賽，以3比0橫掃韓國對手。陳建安賽後表示，這次在短球方面多做些調整，控制相對較好，讓對手較無法有力出手。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜混雙4強賽今天稍早以3比1力挫法國組合勒班森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠，闖進明天冠軍賽

莊智淵與陳建安晚間在男雙8強賽登場，同樣傳來捷報

，以3比0擊敗韓國組合林鍾勳與張禹珍。

「莊陳配」今天首局以11比7先下一城，次局以11比7拿下，取得聽牌優勢。到了決勝局，莊、陳也未遭遇對手太多抵抗，以11比3迎接勝利，搶下4強門票。

對於以3比0獲勝的關鍵，陳建安賽後接受中央社記者採訪時表示，關鍵是自己控制相對比較好，讓對手比較無法有力出手。

莊智淵與陳建安去年底在世界桌球錦標賽以0比3輸給林鍾勳與張禹珍，如何因應這場比賽？陳建安說，今天在短球方面多做一些調整。

莊智淵表示，上次被對手3比0獲勝，不好打，「這次我們比較注意」，控制比較嚴密，也有把握住機會。

莊智淵與陳建安明天下午4強賽將對上日本組合戶上隼輔、宇田幸矢，爭奪冠軍賽門票。

陳建安 莊智淵 桌球

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