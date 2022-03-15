快訊

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

射擊／新北光復射擊隊破全國國中紀錄 教練：意外收穫

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
新北市光復高中國中部射擊隊陳妍卉、陳靜和林芯汝在青年盃女團賽事打破國中全國紀錄。圖／陳弘振提供
新北市光復高中國中部射擊隊陳妍卉、陳靜和林芯汝在青年盃女團賽事打破國中全國紀錄。圖／陳弘振提供

111年全國青年盃射擊錦標賽今天傳來破紀錄佳績，代表新北市光復高中國中部參加10公尺空氣步槍賽的陳妍卉、陳靜和林芯汝，今天在國女女團賽事射出1821.7分的高分，改寫原國中全國紀錄1814.8分，讓教練陳弘振直言，這次的佳績將讓選手對於下月登場的全中運更具信心。

光復高中國中部射擊隊過去3年在全中運屢創佳績，合計已經拿下4金、1銀、3銅，其中被教練陳弘振稱為「怪才」的陳妍卉，去年在全中運就包辦了女子個人與團體兩面金牌，在本學年升上國三後，她的表現變得更加搶眼，日前青年盃她就跨級到女子社會組個人賽事，並且射出622分的佳績拿下第4名。

而今天陳妍卉更帶領兩個國二學妹陳靜、林芯汝在國女團體賽登場，最終3人都打破個人最佳成績，以總分1821.7分，大幅改寫原國中全國紀錄1814.8分，其中陳妍卉的622.4分，已相當接近由陳淇所保持的國女個人全國紀錄624分。

對於在青年盃打破國女團體全國紀錄，教練陳弘振坦言是意外收穫，「原本是設定要在下月的全中運挑戰全國紀錄，沒想到今天3位選手都是超水準演出。不過我也告訴她們只能開心今天，明天就要正常恢復訓練，希望能在全中運上先拚改寫大會紀錄。」

今年光復射擊隊將有男、女子各3名選手參加全中運，陳弘振坦言除了要力保去年就拿下的女子個人、女子團體金牌外，也希望能在混雙賽事上有所斬獲，「今天的好成績，對於兩位只練了5個多月的學妹（陳靜、林芯汝）來說信心會有很大的提升，希望她們能在陳妍卉的帶領下繼續進步。」

全中運

延伸閱讀

影／新北民宅火災濃煙狂竄 一家6口煮菜疑瓦斯釀禍

綠營派系競爭在新北白熱化？ 湧言會今合體站街口拜票

不用為生計煩惱 新北補助800名建教生3年1600萬

影／確保舒適！新制教召野宿睡帳篷 舖位附充氣軟墊

相關新聞

羽球／全英公開賽首輪 戴資穎、周天成今晚輪番登場

超級1000系列全英公開賽首日，球后戴資穎預計將在台灣時間今晚5時55分面對比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），小戴要挑戰個人在本賽事的第四冠，而我國男單「一哥」周天成也將於今晚8時登場，與世界排名23的印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）交手。

桌球／新加坡大滿貫賽 黃金混雙今搶金盃

我國桌球好手在新加坡大滿貫賽傳回捷報，昨天先是排名高居世界第一的「黃金混雙」林昀儒／鄭怡靜打下決賽門票，今天將拚冠，「桌...

高球傳奇「Mr. LU」呂良煥病逝

我國高爾夫球傳奇名將呂良煥，昨天傳出病逝於台北榮民總醫院，享壽86歲。他曾多次在亞洲高球巡迴賽與日本高球巡迴賽奪冠，不僅...

提攜後輩、致力外交不遺餘力 高球名將呂良煥病逝

曾在1971年第100屆英國公開賽拿下亞軍的台灣高球名將呂良煥，今晨病逝，享壽85歲，他過去無論成績或高球外交上，都具有...

桌球／晉級WTT大滿貫賽男雙4強 陳建安：控制相對較好

台灣「桌球教

射擊／新北光復射擊隊破全國國中紀錄 教練：意外收穫

111年全國青年盃射擊錦標賽今天傳來破紀錄佳績，代表新北市光復高中國中部參加10公尺空氣步槍賽的陳妍卉、陳靜和林芯汝，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。