射擊／新北光復射擊隊破全國國中紀錄 教練：意外收穫

111年全國青年盃射擊錦標賽今天傳來破紀錄佳績，代表新北市光復高中國中部參加10公尺空氣步槍賽的陳妍卉、陳靜和林芯汝，今天在國女女團賽事射出1821.7分的高分，改寫原國中全國紀錄1814.8分，讓教練陳弘振直言，這次的佳績將讓選手對於下月登場的全中運更具信心。

光復高中國中部射擊隊過去3年在全中運屢創佳績，合計已經拿下4金、1銀、3銅，其中被教練陳弘振稱為「怪才」的陳妍卉，去年在全中運就包辦了女子個人與團體兩面金牌，在本學年升上國三後，她的表現變得更加搶眼，日前青年盃她就跨級到女子社會組個人賽事，並且射出622分的佳績拿下第4名。

而今天陳妍卉更帶領兩個國二學妹陳靜、林芯汝在國女團體賽登場，最終3人都打破個人最佳成績，以總分1821.7分，大幅改寫原國中全國紀錄1814.8分，其中陳妍卉的622.4分，已相當接近由陳淇所保持的國女個人全國紀錄624分。

對於在青年盃打破國女團體全國紀錄，教練陳弘振坦言是意外收穫，「原本是設定要在下月的全中運挑戰全國紀錄，沒想到今天3位選手都是超水準演出。不過我也告訴她們只能開心今天，明天就要正常恢復訓練，希望能在全中運上先拚改寫大會紀錄。」

今年光復射擊隊將有男、女子各3名選手參加全中運，陳弘振坦言除了要力保去年就拿下的女子個人、女子團體金牌外，也希望能在混雙賽事上有所斬獲，「今天的好成績，對於兩位只練了5個多月的學妹（陳靜、林芯汝）來說信心會有很大的提升，希望她們能在陳妍卉的帶領下繼續進步。」