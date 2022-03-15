桌球／贏韓國了！莊智淵、陳建安闖新加坡賽男雙4強

東京奧運奪下桌球混雙銅牌的林昀儒／鄭怡靜下午先傳捷報，打進新加坡大滿貫賽混雙決賽，晚上「桌球教父」莊智淵和陳建安再傳回好消息，這對2013年世桌賽冠軍組合，在男雙8強賽以局數3：0拍下南韓組合林鍾勳／張禹珍，闖進4強。

莊智淵和陳建安昨天在16強賽上演驚奇逆轉，先輸2局連趕3局，後來居上拍下瑞典對手，今天碰南韓組合打出強勢開局，首局以11：7拿下後，第二局再打出6：0開局，南韓組合雖連追3分，但莊智淵／陳建安暫停後馬上止血，且是連拿4球取得10：3的局末點，以再一個11：7取得局數「聽牌」優勢。

第三局莊智淵／陳建安一下場就連拿3分，讓南韓組合早早喊出暫停；恢復比賽後南韓組合分數雖開張，但莊智淵／陳建安的左右合拍組合仍能維持連續得分攻勢，領先繼續擴大，最終就在莊智淵發球得分下以11：3迎接勝利。

兩人4強對手已經出爐，明天下午2點50分將和日本組合戶上隼輔／宇田幸矢爭決賽門票。

稍早黃金混雙「小林同學」林昀儒／鄭怡靜以局數3：1力退法國組合黎貝森（Emmanuel Lebesson）／袁嘉楠，今年合體第一場比賽就打進最終戰，明晚8點20分登場將和另邊4強賽香港組合黃鎮廷／杜凱琹和中國大陸的孫穎莎／王楚欽的勝家碰頭。