高球／台灣名將「Mr. LU」呂良煥今晨病逝榮總 享壽86歲

據高球文摘於今天臉書文指出，舉世知名、台灣最偉大的高爾夫球員"Mr. LU"呂良煥，今晨病逝於台北榮民總醫院，享壽86歲。高球界人士紛紛留言表達不捨之意。

呂良煥於1936年出生在台北，在亞洲高爾夫球巡迴賽（Asian Tour）與日本高爾夫球巡迴賽曾多次奪冠。1971年他在四大賽之一的英國公開賽獲得亞軍，是第一位在四大賽取得最佳成績的亞洲選手，接著成為獲得歐洲巡迴賽冠軍的首位亞洲選手，他和謝敏男於1972年打造台灣被譽為「亞洲高球王國。」

呂良煥一生致力於高球，退下職業身分仍不斷以長春球員身分出賽，並致力於高球國民外交。

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