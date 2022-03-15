高球／台灣名將「Mr. LU」呂良煥今晨病逝榮總 享壽86歲
據高球文摘於今天臉書文指出，舉世知名、台灣最偉大的高爾夫球員"Mr. LU"呂良煥，今晨病逝於台北榮民總醫院，享壽86歲。高球界人士紛紛留言表達不捨之意。
呂良煥於1936年出生在台北，在亞洲高爾夫球巡迴賽（Asian Tour）與日本高爾夫球巡迴賽曾多次奪冠。1971年他在四大賽之一的英國公開賽獲得亞軍，是第一位在四大賽取得最佳成績的亞洲選手，接著成為獲得歐洲巡迴賽冠軍的首位亞洲選手，他和謝敏男於1972年打造台灣被譽為「亞洲高球王國。」
呂良煥一生致力於高球，退下職業身分仍不斷以長春球員身分出賽，並致力於高球國民外交。
高球文摘臉書全文如下：
舉世知名、台灣最偉大的高爾夫球員"Mr. LU"呂良煥，今晨病逝於台北榮民總醫院，享年86歲。
呂良煥生長於淡水，幼時家境貧苦，歷經牧童與桿弟的鍛鍊，憑藉努力與智慧，加上早期軍事將領周至柔、衣復恩等人提拔，逐漸於亞洲及日本高壇嶄露頭角，並在1971年於皇家伯克戴球場舉行的英國公開賽中勇奪第二。比賽期間，呂良煥憑藉精湛的球技以及￼優雅的紳士風度，在當時西方球員獨霸的高爾夫賽場上獨樹一幟，￼征服了無數球迷，加上媒體報導￼，自此"Mr. LU"的雅號不脛而走￼，廣為天下知。
「呂老師的離開，是台灣高球界的一大損失，」台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興指出，呂良煥是一位大師級的人物，不僅生涯戰功彪炳，且勇於挑戰新的領域，他鼎盛時期前進亞洲、東瀛、乃至歐洲，在在都對台灣高爾夫有著啟發作用，而且相當提攜後輩，陳榮興憶起自己早年練球時就時常受到指點，就連到了日本比賽時，一起吃飯都是呂良煥買的單，因為他知道年輕人生活不容易，希望能為他們減輕負擔。￼￼陳榮興強調，￼呂良煥終其一生都把傳承視為己任，直至病倒之前，一見到後輩，從職業球員到小朋友￼，都主動關切指點，偉大的胸襟令人懷念。
呂良煥的軼事無數，特別值得一提的是他的愛國心￼。傳記作家宋永祥指出，呂良煥比賽時一定要見到中華民國國旗，否則不出賽。後來與我國建交國家越來越少，國旗不容易取得，他索性自行攜帶國旗出國比賽。在傳奇的那場1971年的英國公開賽中，他的球誤傷到球迷，這並非球員之責，但他堅持自費招待受傷太太偕同丈夫來台暢遊，當事人返國後向英國媒體分享來台見聞，為中華民國做了一次成功的國民外交。
呂良煥近年飽受老化之苦，最後一次現身公開場合是在2013年12月8日出席國立體育大學體育博物館的「高爾夫球王呂良煥文物特展」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言