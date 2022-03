90年代職業摔角明星剃刀雷蒙因病過世 WWE短片回顧一生

WWE(World Wrestling Entertainment)於今天宣布,有「剃刀雷蒙」稱號的史考特·霍爾(Scott Hall),這位1990年代最具魅力和影響力的職業摔角明星,因手術時併發症過世,享年63歲。

「WWE很遺憾得知,兩屆WWE名人堂成員霍爾已經過世,WWE向霍爾的家人、朋友和粉絲表示哀悼。」

WWE隨即也製作短片回顧霍爾的一生。接近有80萬人次觀看。

霍爾是不少職業摔角迷的回憶,「剃刀雷蒙」招式響徹一時,2014年以個人身分入選WWE名人堂,2020年再以團體身分入選,是少數能夠兩度WWE名人堂的摔角手。

The WWE family will forever remember Scott Hall as a gifted entertainer and 2-time WWE Hall of Famer, a loving father and a dear friend. pic.twitter.com/DC5VVnUsxd