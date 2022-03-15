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90年代職業摔角明星剃刀雷蒙因病過世 WWE短片回顧一生
WWE（World Wrestling Entertainment）於今天宣布，有「剃刀雷蒙」稱號的史考特·霍爾（Scott Hall），這位1990年代最具魅力和影響力的職業摔角明星，因手術時併發症過世，享年63歲。
「WWE很遺憾得知，兩屆WWE名人堂成員霍爾已經過世，WWE向霍爾的家人、朋友和粉絲表示哀悼。」
WWE隨即也製作短片回顧霍爾的一生。接近有80萬人次觀看。
霍爾是不少職業摔角迷的回憶，「剃刀雷蒙」招式響徹一時，2014年以個人身分入選WWE名人堂，2020年再以團體身分入選，是少數能夠兩度WWE名人堂的摔角手。
The WWE family will forever remember Scott Hall as a gifted entertainer and 2-time WWE Hall of Famer, a loving father and a dear friend. pic.twitter.com/DC5VVnUsxd— WWE (@WWE) March 15, 2022
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