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90年代職業摔角明星剃刀雷蒙因病過世 WWE短片回顧一生

聯合新聞網 / 綜合報導
90年代職業摔角明星霍爾過世，享年63歲。 擷圖自WWE推特
90年代職業摔角明星霍爾過世，享年63歲。 擷圖自WWE推特

WWE（World Wrestling Entertainment）於今天宣布，有「剃刀雷蒙」稱號的史考特·霍爾（Scott Hall），這位1990年代最具魅力和影響力的職業摔角明星，因手術時併發症過世，享年63歲。

「WWE很遺憾得知，兩屆WWE名人堂成員霍爾已經過世，WWE向霍爾的家人、朋友和粉絲表示哀悼。」

WWE隨即也製作短片回顧霍爾的一生。接近有80萬人次觀看。

霍爾是不少職業摔角迷的回憶，「剃刀雷蒙」招式響徹一時，2014年以個人身分入選WWE名人堂，2020年再以團體身分入選，是少數能夠兩度WWE名人堂的摔角手。

霍爾近照。 美聯社
霍爾近照。 美聯社

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