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足球／賽後不繞場向觀眾致意被罵翻 韓職足隊賠罪免費兩場

聯合新聞網 / 綜合報導
釜山IPark隊主場，為當年舉辦亞運足球場。 釜山IPark隊IG
釜山IPark隊主場，為當年舉辦亞運足球場。 釜山IPark隊IG

看職業比賽時，會注意到主場球員賽後一起向觀眾致意行為嗎？韓國職業足球K聯賽第二級賽事，竟讓釜山IPark隊因此而引發球迷群起憤怒被罵翻，風波越演越烈，結果今天在臉書發出聲明向球迷道歉，並表示開放兩場比賽免費進場以示賠罪。

釜山IPark隊於周日比賽在自己主場亞運足球場0：1輸給對手，由於當時下雨，球員賽後只是在中場隨便揮了兩下手，隨即馬上離場並未繞場向球迷致意，留下錯愕不已的觀眾。K聯賽在官方社群發布釜山隊比賽訊息時，球迷開始留言罵爆，紛紛指出，「你們連致意都不做！」、「無論輸贏，我們在現場都會伸直脖子為你們加油，但你們卻在輸掉比賽時，甚至沒有和球迷打招呼，真是令人震驚。」

整件事，風波越演越烈，有球迷說在雨中待了兩個小時，卻換來這種待遇。球隊受到各方壓力，於今天做出道歉，表示是球隊的行為不成熟，因此決定開放兩場主場比賽，讓球迷免費進場。

球隊隊長事後說：「做為隊長，我真誠地道歉。我們很清楚，沒有球迷，我們就不會存在。我們將再次與球員討論這個問題，我們將花時間反省。」副隊長也表示：「粉絲們感到失望和憤怒是很自然的，這是不適當職業選手的行為，我會確保以後不會發生這種事情。我真的很抱歉。」

總之得罪球迷，確實不是職業球隊該有的態度，這次反應出球迷的勝利。

足球

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