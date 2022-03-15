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桌球／闖進WTT混雙冠軍賽 鄭怡靜：戰術沒有錯誤

中央社 / 新加坡15日專電
東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜15日在WTT大滿貫賽混雙4強賽，以3比1擊敗法國組合，闖進冠軍戰。 中央社
東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜15日在WTT大滿貫賽混雙4強賽，以3比1擊敗法國組合，闖進冠軍戰。 中央社

台灣「黃金混雙」林昀儒鄭怡靜今天在WTT大滿貫賽混雙4強擊敗法國組合，闖進冠軍賽。對於失掉一局，鄭、林賽後受訪說，對手搏殺較兇也滿準，但戰術沒有錯誤，調整再打下一局即可。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。林昀儒、鄭怡靜及台灣「桌球教父」莊智淵、陳建安今天分別出戰混雙4強、男雙8強賽。

台灣桌球一哥林昀儒、一姊鄭怡靜在迎接明天男、女單16強賽前，今天先在混雙4強賽合體，對上法國組合勒班森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠，也是去年東京奧運銅牌戰戲碼。

「林鄭配」今天先以11比8搶下首局，次局越打越順手，輕鬆以11比5拿下。面對法國組合第3局回穩，「林鄭配」在落後3分情況下先是扳平，並以10比9搶先聽牌，可惜錯失機會，以10比12讓出。

林昀儒在第4局靠著招牌反手擰，取得4比1領先優勢，加上鄭怡靜正手攻擊搶分，比分拉開至9比5。雖一度被對手追到僅剩1分差，但「林鄭配」頂住壓力，最終以11比9迎接勝利。

對於失掉第3局，鄭怡靜賽後接受中央社記者訪問時表示，第3局對手搏殺比較兇狠、也滿準，「我們戰術其實是沒有錯誤，做好下一局的準備就好了」。

林昀儒也說，輸個一、兩局都很正常，好好調整再進入下一局就可以。

繼奧運後再次對上同樣選手，林昀儒、鄭怡靜都說，還滿熟悉的，心裡都有底，互相也都知道怎麼樣去應對。

目前混雙世界排名第一的林昀儒與鄭怡靜去年東京奧運銅牌戰對上勒班森、袁嘉楠，以直落4獲勝，奪下台灣隊史首面混雙銅牌。

林昀儒與鄭怡靜今天晉級後，將與香港組合黃鎮廷與杜凱琹、中國組合王楚欽與孫穎莎之間的勝方，爭奪冠軍。

對於可能繼去年底世界桌球錦標賽後再度對上王楚欽與孫穎莎，鄭怡靜表示，打算看影片，研究上次得分手段與比較弱的部分，調整戰術備戰。

林昀儒與鄭怡靜去年在世界桌球錦標賽混雙4強賽，以1比3不敵中國組合王楚欽與孫穎莎，以銅牌作收。

鄭怡靜 林昀儒 桌球

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