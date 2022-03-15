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棒球／克魯茲4月抵台協助棒球國家隊訓練 春聯觀察球員

中央社 / 台北15日電
前兄弟打教克魯茲。 報系資料照
前兄弟打教克魯茲。 報系資料照

備戰今年度成棒國際賽，中華棒協請來執教頗受好評的外籍教練克魯茲任國家隊打擊教練，克魯茲預計4月10日抵台，完成隔離檢疫程序後會展開春季聯賽巡迴、觀察球員狀況。

今年度暫定有3個重點成棒國際賽事，包括9月杭州亞運棒球賽、亞洲棒球錦標賽和年底U23世界盃棒球賽，亞運和亞錦賽總教練為業餘安永鮮物成棒隊總教練吳思賢，U23世界盃棒球賽代表隊教練團尚未公布。

克魯茲（Tommy Cruz）執教經驗豐富，風格頗受好評，多用鼓勵、正向的方式指導打者，幫助球隊建立自信，此次再度受邀任亞錦賽和亞運台灣代表隊打擊教練。

克魯茲從2014年開始陸續有來台執教資歷，曾任U21世界盃、U18世界盃、U23世界盃、世大運、亞運等賽事國家隊打擊教練，也曾受邀任中華職棒中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿隊客座打擊教練。

克魯茲預計4月10日抵台，完成隔離檢疫程序後，會展開全國成棒甲組春季聯賽巡迴，觀察打者狀況，協助挑選有潛力的打者入代表隊；克魯茲此趟來台任務主要為協助亞運、亞錦代表隊訓練，空檔期也會同時協助U18、U23世界盃代表隊調整訓練。

春季聯賽預計3月21日開打、賽程表定5月初結束，接著會視春季聯賽球員表現調整代表隊培訓隊大名單，隨後在高雄展開集訓，方便安排熱身賽、以賽代訓，表定6月赴美國、荷蘭移地訓練，但尚需觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，詳細計畫需經體育署和國訓中心同意。

克魯茲 亞運 春季聯賽

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