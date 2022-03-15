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桌球／「小林同學」林昀儒、學姊鄭怡靜再發威 星國挺進決賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣桌球一哥林昀儒（左）與一姊鄭怡靜（右）。 中央社
台灣桌球一哥林昀儒（左）與一姊鄭怡靜（右）。 中央社

排名高居世界第一的我國桌球「黃金混雙林昀儒鄭怡靜，2022年第一場合體賽事連戰皆捷，兩人今天再以局數3：1擊敗法國組合黎貝森（Emmanuel Lebesson）／袁嘉楠，決賽門票到手，明天晚上將爭奪本季第一冠。

「非常開心，第一次大滿貫進到冠亞軍賽，就很開心。」林昀儒笑說。

去年東京奧運奪下銅牌的黃金混雙，在總獎金200萬美元的新加坡大滿貫賽列頭號種子，兩人連勝兩場晉級4強，今天4強賽首局7：7下連拿2分，法國組合雖追回1分，林昀儒馬上強攻拿下「局末點」，並以11：8先下一城。

第二局黃金混雙在4：3時連拿5分擴大領先，順利以11：5取得局數「聽牌」優勢。

第三局頭號種子先陷入4：6落後，連拿2分扳平後，法國組合出現幸運的擦網球，林昀儒再出現卦網失誤，讓對手連拿3分；鄭怡靜擺短戰術成功打亂對手節奏，寶島組合止血後又接連在長台對拉中搶下分數，連拿4分下反而先取得10：9的「賽末點」優勢，但遭對手連拿3分逆轉，反以10：12失去本周第一局。

第四局黃金混雙先取得4：1領先，優勢雖曾被縮小到1分，但寶島組合仍挺住壓力，鄭怡靜正手強攻拉出斜線致勝球，領先再擴大到9：5；法國組合連趕3分下，黃金混雙教練鄭佳奇喊出暫停，恢復比賽後鄭怡靜幸運擦網球讓第2個「賽末點」出現，雖遭對手瓦解再一次機會，最終黃金組合仍以11：9拿下勝利。

混雙決賽將於明天晚上8點20分舉行，頭號種子率先晉級，香港組合黃鎮廷／杜凱琹將和中國大陸的孫穎莎／王楚欽爭另張決賽門票。

目前還不知明天對手，鄭怡靜接受場中訪問時說：「我們就專注在每一分當下，做好最好的自己，就是最好的準備了。」

鄭怡靜和林昀儒個人賽也分別挺進16強，兩人都要在明天下午8強資格。

「桌球教父」莊智淵／陳建安的男雙8強賽今天晚上8點半也要登場，兩人將碰南韓組合林鍾勳／張禹珍。

鄭怡靜 林昀儒 黃金混雙

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