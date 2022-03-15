印地安泉網賽／開季17連勝 納達爾再寫新猷

對「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）來說，2022年仍是完美賽季，他在印地安泉名人賽第三輪以7：5、6：3拍下英國對手伊凡斯（Daniel Evans），本季17連勝入袋外，名人賽第400勝也到手，成為史上第一人。

納達爾年初在澳網打下第21座大滿貫，就是男網紀錄，名人賽400勝締造另項男網新猷。

印地安泉名人賽屬於ATP 1000分級大賽，不過今年賽事冷門頻傳，世界排名第3的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）先落馬，俄羅斯「世界球王」梅德維夫（Danill Medvedev）、世界排名第5的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）都出局，但世界排名第4的納達爾仍屹立不搖。

納達爾以直落2拿到第四輪門票，開季17連勝也追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）2018年及美國退役傳奇山普拉斯（Pete Sampras）1997年，在網球公開化年代後的開季第3長連勝紀錄。

納達爾提到，艾凡斯是難纏對手，能奪勝十分重要，「這不是好打的對手，他的戰術運用很好，切球也用得很好，打得積極，不斷改變節奏。」前一場演出逆轉的納達爾認為，自己前兩場都沒打出最好表現，「但今天比第一天是好了一點。」

有機會在印地安泉挑戰本季第4冠的納達爾，已經確定退出21日開打的邁阿密名人賽，今年6月要滿36歲的他也解釋退出邁阿密的原因，他表示自己已無法像過去做出重大改變，所以決定在紅土賽季前先緩下腳步。