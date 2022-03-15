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足球／英超藍軍放手 沙國媒體集團砸27億搶購

台灣醒報 / 台北報導
圖說：英超強權藍軍掛牌出售，吸引大量億萬財團買家追捧，沙國媒體集團據傳要撒27億英鎊收購。 截圖自切爾西官方臉書
圖說：英超強權藍軍掛牌出售，吸引大量億萬財團買家追捧，沙國媒體集團據傳要撒27億英鎊收購。 截圖自切爾西官方臉書

英超強權「藍軍」切爾西老闆阿布因為是俄國人，在受到經濟制裁前選擇放手俱樂部，無主藍軍獲得眾多大財團爭搶，據傳沙國媒體集團將出資27億英鎊報價求購。消息強調，這個由阿爾赫雷吉領導的收購財團是私人集團，與沙國政府無直接關聯，因為與政府有關的沙國投資基金集團，已經擁有另一支英超球隊紐卡索聯的80%股份。

沙國媒體財閥欲收購

隨著全球制裁俄國腳步緊逼，已任藍軍近二十年的老闆阿布受限於俄國人的身份，只能無奈放手、離開他最喜歡的藍軍，甚至一手免除從私人口袋投資藍軍的債務，無主藍軍成為足壇搶手品，據傳多個歐美財團都問價。英政府認為會在本月底替藍軍找到新主。

根據《CBS體育》報導，哥倫比亞廣播公司體育的雅各14日表示有沙國媒體集團報價27億英鎊求購，主導人是阿爾赫雷吉，本身就是藍軍球迷，他強調，這次阿爾赫雷吉會找尋合作夥伴一同收購藍軍，而這個財團將是私企身份，與沙國政府沒有關係。

這點相當關鍵，據《外媒》報導，與沙國有關的國家投資基金集團（PIF），去年已收購另一支英超球隊紐卡索聯隊的80%股份，而作為沙國王室成員的奧薩德確實有幫阿爾赫雷吉尋找合夥人，但他本人並未提供資金支援，這提升了收購的可能性。

NFL噴射機隊參一腳

雖然目前沙國報導提到收購案時，暫時都只有出現阿爾赫雷吉的名字，但據《體育聖經》報導，沙國國有電信公司主席阿勒沙特可能入局當合夥人，而PIF持有沙國電信公司的部分股份，這也是這筆收購案的尷尬處。

藍軍掛牌出售後吸引的收購者還有美國的多名億萬富翁，其中包含NFL球隊紐約噴射機的老闆「伍迪」強森，他過去曾在倫敦擔任美國大使，被認為對英超聯賽和藍軍都深有了解，他旗下的噴射機隊在英國轉播與營銷計畫上，近期有不錯的發展，種種因素都讓他成為收購的強烈買家。

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英超 NFL 紐約噴射機

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