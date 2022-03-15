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印地安泉網賽／梅德維夫短命球王 世界第一還約克維奇

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
俄羅斯網球名將梅德維夫（Danill Medvedev），世界第一的身分只維持3周。 美聯社
俄羅斯網球名將梅德維夫（Danill Medvedev），世界第一的身分只維持3周。 美聯社

2月28日登上「世界球王」寶座的俄羅斯網球名將梅德維夫（Danill Medvedev），世界第一的身分只維持3周，他今天在印地安泉名人賽第3輪落馬，下周就要將球王還給塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）。

梅德維夫面對法國好手孟非斯（Gael Monfils），首盤先以6：4拿下，但卻遭列26種子孟非斯上演逆轉勝，以6：3、6：1帶走勝利；提早落馬的梅德維夫，下周就要卸下世界第一身份，讓小約重返球王。

「我沒有打出最佳表現。」梅德維夫承認，對手今天打得更突出，「他打得比較好，足夠贏下比賽，誠實的說第二盤和第三盤並不會是那麼拉鋸。」

梅德維夫後兩盤發球表現掙扎，有時在比賽中的狀態並不是太好，但某個時刻又會突然「開竅」，就像去年法網，「之前法網我5次都第一輪出局，去年就打很好，所以撇除我的表現，我還是很喜歡這場比賽，明年也會參加，試著突破之前的成績。」

印地安泉名人賽屬於ATP千分級的名人賽，第5度參賽的梅德維夫從沒打進過8強，成個人成績最差的名人賽。

梅德維夫 法網 Novak Djokovic

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