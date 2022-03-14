TPGA／台灣PGA巡迴賽 全年賽事總獎金達台幣9350萬元

TPGA理事長陳榮興今年（2022年）延續去年上任的努力勁頭，持續獲得極佳成果，今年台巡賽正規賽場數，目前確定的有13場，還有9場ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽，兩項巡迴賽賽事總獎金加總達新台幣9350萬元，另有兩場台巡賽正積極爭取中，以期再創突破台幣一億元總獎金紀錄。

陳榮興去年（2021年）上任的第一年，展現力道，台巡賽比賽場數及全年度總獎金額雙雙驟升，台巡正規賽場數原預計15場，但是因5至8月疫情嚴峻，國內所有運動賽事都暫停及延後，整整三個多月無法舉辦比賽，一直至9月才解封，因此比賽場數略減，最後總計為13場，以及9場挑戰巡迴賽。

而今年再續榮景，13場台巡賽，年度總獎金為8405萬元；9場第二級巡迴賽ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽（ThreeBond TPGA Challenge Tour），每場總獎金為105萬元，總計945萬元。

今年比賽總場數仍是TPGA自2000年後，每年舉辦的台灣男子職業高爾夫巡迴賽以來，全年度比賽場數最多場的紀錄。

陳榮興非常感謝台灣企業界的全力支持，尤其是三商行創辦人之一丶三商集團榮譽董事長翁肇喜，因2020年疫情影響，台巡賽場數與總獎金驟減，2021年起，他以個人名義特別贊助舉辦「肇喜登峰巡迴賽」，共有六場比賽，每場總獎金300萬元，翁董事長每場贊助200萬元，共計1200萬元，率先築起2021年台巡賽的基本架構。

而原先的熱心企業界也因疫情緩解，紛紛回歸贊助台巡賽，同時也有更多企業人士深感翁董的熱心推展台灣職業高球運動的號召，因而共襄盛舉，一起成就了2021年台巡賽事的盛況再現，且今年持續展現支持熱度，繼續贊助賽事。

今年除了許多常年熱心贊助的企業繼續支持，更喜見新贊助商加入單站冠名主辦行列，如長華集團與苙億公司，都是首次單站冠名主辦賽事；而綠林興業公司也是首度成為台巡賽單站主要贊助商。

另外，共同參與肇喜登峰巡迴賽，合辦加入單站冠名主辦的國內企業與球場還有(依舉辦日期順序) 台灣美津濃公司丶斑芝花球場丶仰德集團丶老爺球場及環台水泥。

同時，肇喜登峰巡迴賽也將自成一項總獎金排行榜，年度總獎金第一名球員除了可獲得翌年台灣三商名人賽的參賽資格，還可獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏提供的獎金王獎金新台幣10萬元。

另外，姬斯敏還提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼 5萬元。因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金都增加為315萬元。

而台灣福興工業股份有限公司董事長林瑞章在2019-2021年連續三年提供台巡賽與ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽兩項獎金王的獎金各30萬元後，今年再將加碼獎金擴大名次，台巡賽、及ThreeBond挑戰巡迴賽的年度獎金排名第二名、第三名都將獲得鼓勵。分別為2022台巡賽獎金王30萬、第二名20萬、第三名10萬。同時，他也贊助2022 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽獎金王30萬、第二名20萬、第三名10萬。

這些加碼獎金比他以往的贊助共計增加了60萬元；他不但藉此希望能激勵年輕的選手們，在每一場挑戰巡賽事中力拚冠軍與最後的獎金王頭銜，也鼓勵排名年度亞軍與第三名的選手能獲取更多獎金。

另外，曾在2021年也加碼贊助ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽九場冠軍獎金加碼10萬元的崇德貿易姬斯敏董事長，今年則改為加碼5萬元，繼續激勵挑戰巡迴賽的選手們奪冠的動力。藉此以鼓勵台巡賽及二級巡迴賽的參賽選手們。

TPGA理事長陳榮興表示，十分感謝今年持續贊助台巡賽與挑戰巡迴賽的企業，未來會更努力繼續尋求更多企業來贊助比賽，希望比賽場數能持續增加；TPGA宗旨與目標就是希望培育新一代的傑出職業選手，在國際高壇發光發熱；更期望未來能將台灣巡迴賽推升加入男子高球賽世界積分制度，為台灣男子職業選手不需出國比賽，就能獲得累積世界積分，以進軍國際高壇為目標。