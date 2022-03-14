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桌球／超級逆轉勝 莊智淵、陳建安闖8強

聯合報 / 記者曾思儒／台北─新加坡電話採訪
陳建安（右）與莊智淵。 報系資料照
陳建安（右）與莊智淵。 報系資料照

個人賽雖遭逆轉出局，「桌球教父」莊智淵今天晚上的男雙成後來居上的一方，他和陳建安克服落後2局劣勢，在5局大戰拍下瑞典組合卡爾伯格（Anton Källberg）／摩賈德（Truls Moregard），搶下新加坡大滿貫賽8強門票。

新加坡大滿貫賽總獎金200萬美元，去年東京奧運國手們紛紛出擊，東奧奪下混雙銅牌的林昀儒／鄭怡靜除下午打下混雙4強門票，個人賽也有斬獲，分頭晉級16強，單日兩勝到手。

莊智淵男單錯失晉級機會，他在先拿兩局下遭南韓安宰賢逆轉，以11：7、11：7、5：11、5：11、12：10無緣16強；不過晚上換他成逆轉一方，他和陳建安雖以8：11、8：11讓出前兩局，但以11：7、11：4扳平局數，決勝局在換邊前更以5：0奠定勝基，以11：1迎接勝利。

寶島組合的男雙8強賽將於明天晚8點半碰南韓組合林鍾勳／張禹珍，黃金混雙的4強賽是明天下午4點出戰法國組和黎貝森（Emmanuel Lebesson）／袁嘉楠。

今天上陣的還有女將陳思羽，她面對世界排名第3的日本名將伊藤美誠，第4局先握有9：7領先，但遭伊藤美誠扳平，自己局末點也沒把握，反讓伊藤美誠在擦網幸運球後取得「賽末點」逆轉，讓陳思羽以6：11、11：6、7：11、10：12止步32強。

陳思羽最近和伊藤美誠3次交手都吞敗，今天碰頭，她透露沒想過有領先機會，「自己在準備的時候，也是想很多上次對戰的一些戰術，但也沒想太多，只希望不要像上次一樣，打完也沒什麼收穫，希望跟這麼好的對手多多學習，能贏一分是一分。」

話雖如此，沒能將比賽逼到決勝局仍讓她有些扼腕，喊說：「好想打第五局！」

伊藤美誠 陳思羽 莊智淵

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