網球／大坂直美遭球迷痛罵當場爆哭 前球王建議她學習容忍

前球后大坂直美昨在印地安泉大師賽，遭一名女球迷大罵，她當場忍不住淚灑球場，隨後也輸掉比賽，英國前球王穆雷（Andy Murray）認為，大坂應該要去學習容忍外界的謾罵聲。

印地安泉大師賽女單64強，大坂直美在比賽中被觀眾席上的女球迷大罵「你真爛！（Naomi, you suck!）」，當時她立刻要求在比賽中向觀眾說幾句話，卻被主審拒絕心情也因此大受影響，第一盤一分未得，第二盤也不敵對手，最終以0比6、4比6直落二遭淘汰。

賽後大坂直美說出自己的心聲，「我只是想說謝謝你們，我想我在鏡頭前哭得夠多了。我以前也被噓過，這不會影響我，但是在這個地方被抗議，我看過威廉絲姊妹當年在這裡被噓的影片，你們也該看看。那始終在我腦海裡不斷重播，我忍著不要哭出來。」

今天穆雷在男單第二輪敗給哈薩克的巴布利克（Alexander Bublik），賽後他也對大坂遭球迷噓一事發表看法，「我看過很多運動，網球沒有那麼瘋狂，不像足球當你嘗試發邊線球、角球時，觀眾都會羞辱球員，我很同情直美，但我想她必須要先有心理準備這會發生，並且學習去容忍它，因為它確實在各項運動中經常發生。」