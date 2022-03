LPGA／前球后高寶璟傳確診 退出下周賽事

韓裔紐西蘭的前世界球后高寶璟(Lydia Ko),今宣布新冠病毒確診,目前確定將退出下星期沙烏地阿拉伯女子國際高爾夫球賽,無緣挑戰衛冕奪冠。

年僅24歲的高寶璟,去年10月以5桿之差擊敗泰國選手,拿下她在歐洲女子巡迴賽的第6勝,今年1月也收下於美國女子職業高爾夫球巡迴賽第17勝,原想繼續延續火燙表現,稍早卻被判定新冠病毒確診。

主辦單位今宣布,高寶璟將無法參加2022年沙烏地阿拉伯女子國際高爾夫球賽,「祝她早日康復並盡快回到球場奮戰。」

