LPGA／前球后高寶璟傳確診 退出下周賽事
韓裔紐西蘭的前世界球后高寶璟（Lydia Ko），今宣布新冠病毒確診，目前確定將退出下星期沙烏地阿拉伯女子國際高爾夫球賽，無緣挑戰衛冕奪冠。
年僅24歲的高寶璟，去年10月以5桿之差擊敗泰國選手，拿下她在歐洲女子巡迴賽的第6勝，今年1月也收下於美國女子職業高爾夫球巡迴賽第17勝，原想繼續延續火燙表現，稍早卻被判定新冠病毒確診。
主辦單位今宣布，高寶璟將無法參加2022年沙烏地阿拉伯女子國際高爾夫球賽，「祝她早日康復並盡快回到球場奮戰。」
Our 2021 Champion Lydia Ko has had to withdraw from the 2022 Aramco Saudi Ladies International next week after testing positive for COVID-19.— Aramco Saudi Ladies International (@AramcoLadiesInt) March 12, 2022
We wish Lydia a speedy recovery and hope to see her back on the course soon! pic.twitter.com/WPG7xZT6z5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言