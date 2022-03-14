LPGA／前球后高寶璟傳確診 退出下周賽事

超級1000系列全英公開賽首日，球后戴資穎預計將在台灣時間今晚5時55分面對比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），小戴要挑戰個人在本賽事的第四冠，而我國男單「一哥」周天成也將於今晚8時登場，與世界排名23的印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）交手。

2022-03-16 11:07