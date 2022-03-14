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桌球／世界第一新加坡合體 林昀儒、鄭怡靜拍進4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
我國桌球好手林昀儒與一姐鄭怡靜。 新華社
我國桌球好手林昀儒與一姐鄭怡靜。 新華社

去年11月底世界桌球錦標賽後再合體，東京奧運銅牌混雙組合林昀儒鄭怡靜在WTT新加坡大滿貫賽再合體，首輪過關的世界第一組合，今天8強賽再以直落三拍下印度對手，4強門票到手。

新加坡大滿貫賽總獎金200萬美元，「小林同學」林昀儒和鄭怡靜今天都是單日2戰，兩人各自在單打收下16強門票，鄭怡靜以局數3：1拍下巴西對手布魯娜（Bruna Takahashi），林昀儒則以直落三拍下克羅埃西亞加奇尼（Andrej Gaćina）。

兩人下午混雙8強賽再合拍，面對去年東奧混雙首戰遭遇的印度女將芭特拉（Manika Batra）和新搭檔賈納納塞卡倫（Sathiyan Gnanasekaran），世界排名高居第一的寶島組合開賽就連拿3分，領先再拉大到9：3，雖被連追4分，仍以11：8先下一城。

第二局寶島組合以5：3領先時，賈納納塞卡倫出現發球失誤送分，讓黃金混雙直接以一波8：0攻勢取得局數「聽牌」優勢，第三局也以11：6拿下，成為第一組晉級4強的混雙組合。

今天包括「桌球教父」莊智淵和陳思羽也在單打出賽，莊智淵在先拿2局下遭南韓安宰賢上演大逆轉，11：7、11：7、5：11、5：11、12：10吞敗。

陳思羽面對世界排名第3的日本名將伊藤美誠，第4局先握有9：7領先，但遭伊藤美誠扳平，陳思羽10：9時的第1個局末點也沒把握，反讓伊藤美藤在擦網幸運球後取得「賽末點」逆轉，讓陳思羽以6：11、11：6、7：11、10：12止步32強。

莊智淵晚上和陳建安還有男雙賽程，兩人將和瑞典對手搶8強門票。

陳思羽 林昀儒 鄭怡靜

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